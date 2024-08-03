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Фехтование. Украина побеждает Японию в полуфинале Олимпийских игр-2024 и будет бороться за золото
Девушки, нужна победа
Getty Images/Global Images Ukraine
Женская сборная Украины по фехтованию на саблях победила в 1/2 финала Олимпийских игр-2024 в Париже (Франция). В полуфинальном поединке главных игр четырехлетия наши девушки одолели команду Японии.
Состав Украины: Ольга Харлан, Алина Комащук, Юлия Бакастова, Елена Кровацкая
Счет встречи 45-32 в пользу украинок.
В главном поединке за самые высокие награды Олимпийских игр-2024 сборная Украины будет фехтовать против команды Южной Кореи, которая в своем полуфинале сенсационно одолела хозяев соревнований, команду Франции (45-36).
Финал состоится сегодня, 3 августа в 21:00 по Киеву.
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