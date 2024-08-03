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Фехтование. Украина побеждает Японию в полуфинале Олимпийских игр-2024 и будет бороться за золото

Олимпиада
Обновлено

Девушки, нужна победа

Фехтование. Украина побеждает Японию в полуфинале Олимпийских игр-2024 и будет бороться за золото

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Женская сборная Украины по фехтованию на саблях победила в 1/2 финала Олимпийских игр-2024 в Париже (Франция). В полуфинальном поединке главных игр четырехлетия наши девушки одолели команду Японии.

Состав Украины: Ольга Харлан, Алина Комащук, Юлия Бакастова, Елена Кровацкая

Счет встречи 45-32 в пользу украинок.

В главном поединке за самые высокие награды Олимпийских игр-2024 сборная Украины будет фехтовать против команды Южной Кореи, которая в своем полуфинале сенсационно одолела хозяев соревнований, команду Франции (45-36).

Финал состоится сегодня, 3 августа в 21:00 по Киеву.

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Комментарии
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lucky_guy
03.08.2024 в 17:08
Браво, дівчата
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Комментарии 1
lucky_guy
03.08.2024 в 17:08
Браво, дівчата
Ответить
0
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