Фехтование. Украина побеждает Японию в полуфинале Олимпийских игр-2024 и будет бороться за золото

Женская сборная Украины по фехтованию на саблях победила в 1/2 финала Олимпийских игр-2024 в Париже (Франция). В полуфинальном поединке главных игр четырехлетия наши девушки одолели команду Японии.

Состав Украины: Ольга Харлан, Алина Комащук, Юлия Бакастова, Елена Кровацкая

Счет встречи 45-32 в пользу украинок.

В главном поединке за самые высокие награды Олимпийских игр-2024 сборная Украины будет фехтовать против команды Южной Кореи, которая в своем полуфинале сенсационно одолела хозяев соревнований, команду Франции (45-36).

Финал состоится сегодня, 3 августа в 21:00 по Киеву.