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Ковтун второй раз финишировал четвертым на ОИ-2024. Следующий финал – в понедельник
Украинский гимнаст демонстрирует высокие результаты на соревнованиях
фото - xsport.ua
20-летний черкасщанин в свободных упражнениях набрал 14.533 балла. Отставание от лидирующей тройки составило всего 0.400 балла.
Илья будет выступать еще на одном финале Олимпийских игр в Париже — параллельные брусья (вместе с Олегом Верняевым). Спортивное мероприятие состоится послезавтра.
В активе Ковтуна 4 золотых награды на чемпионатах Европы в Анталии (2023, параллельные брусья) и Римини (2024, параллельные брусья, перекладина, командные соревнования). Также на счету гимнаста серебро в многоборье в рамках мирового первенства в Антверпене (2023).
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