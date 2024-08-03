Верняев – пятый в финале упражнений на коне. Последний финал в понедельник

Олег получил оценку 14.966 балла. Американец Стивен Недорошик, финишировавший третьим, продемонстрировал результат 15.300.

В среду Верняев завершил финал абсолютного первенства на 8-й позиции (84.399). В понедельник вместе с партнерами по сборной занял пятую строчку в командном турнире.

Впереди у гимнаста последний финал на Олимпиаде-2024 – упражнения на параллельных брусьях. Соревнования пройдут послезавтра, 5 августа. В активе спортсмена 2 медали на ОИ-2016 в Рио-де-Жанейро – золото на параллельных брусьях и серебро в абсолютном первенстве.