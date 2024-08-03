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Украина выиграла первое золото Олимпиады-2024

Олимпиада
Обновлено

Это было достойное соперничество

Украина выиграла первое золото Олимпиады-2024

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В финале командных соревнований ОИ по фехтованию сборной Украины противостояла Южная Корея. В составе нашей команды выступали Ольга Харлан, Елена Кравацкая, Юлия Бакастова и Алина Комащук.

Уступая по ходу противостояния 16:22, "желто-синие" не сдавались и вернулись в борьбу, сравнив счет (23:23). В шестой игре азиатские спортсменки снова начали устанавливать небольшой отрыв, но Харлан и компания выдерживали темп.

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В седьмой игре снова удалось восстановить паритет (31:31), в восьмой ситуация повторилась (35:35). Девятую дуэль начинали с показателем -3. За дело взялась Ольга, которая уверенно переиграла Джон Хайон (8:2). Финальный результат – 45:42 в пользу Украины.

Напомним, что в ¼ финала украинки победили Италию (45:37), а на стадии ½ – Японию (45:32).

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
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Andrumas (Düsseldorf)
03.08.2024 в 23:12
В 2008 Украина так же проигрывала в финале перед заключительной дуэлью, вышла 17-летняя девочка из Николаева и затащила, принеся золото. 16 лет спустя, уже не девочка, а главная звезда нашего фехтования, снова принесла золото. Большая молодец!
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1
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Комментарии 13
Andrumas (Düsseldorf)
03.08.2024 в 23:12
В 2008 Украина так же проигрывала в финале перед заключительной дуэлью, вышла 17-летняя девочка из Николаева и затащила, принеся золото. 16 лет спустя, уже не девочка, а главная звезда нашего фехтования, снова принесла золото. Большая молодец!
Ответить
1
0
Romerik (YNWA)
03.08.2024 в 23:08
Дай їй волю, вона б сама проти чотирьох всі 45 дуелей відфехтувала, але це був командний фінал Просто машина! Але віддамо належне і іншим дівчатам. Принаймні не давали відірватися кореянкам увесь час в рахунку
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0
0
Петро Прутень (Львів)
03.08.2024 в 22:36
Харлан - Легенда!
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3
0
storm_ua (Николаев)
03.08.2024 в 22:36
Какие умнички
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3
0
metall5291 (Kharkiv)
03.08.2024 в 22:18
Молодці усі, а Ольга Харлан - просто бомба, або ракета. Кому як подобається.
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2
0
avatar
Merz@vchik (Николаев )
03.08.2024 в 22:11
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3
0
Prideman (Lviv)
03.08.2024 в 22:06
Наші козачки))
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3
0
avatar
жажа_the_best (Харьков)
03.08.2024 в 22:05
Хочу пригласить Харлан в самый дорогой ресторан! Ты Олечка королева Олимпиады! Пою тебе оды и серенады!
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0
4
Romerik (YNWA)
03.08.2024 в 23:00
Вона не відвідує психдиспансери
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1
0
Prideman (Lviv)
03.08.2024 в 22:04
Я кричав як дурний після вирішального уколу Ольги, а в горлі ком...і сльози на очах. Недаремно козаки саблі любили ... Гени є гени. ))
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5
0
download1 (huyersk)
03.08.2024 в 21:59
Як же круто! Неперевершені українки! Ура!
Ответить
3
0
наварін (Київ)
03.08.2024 в 21:58
Бравісіма дівчата!!!
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3
0
Djarik
03.08.2024 в 21:57
В Харлан дійсно ТОП рівень. Витягла фінал.
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2
0

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