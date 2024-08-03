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Харлан – новая украинская рекордсменка по количеству медалей на ОИ
Историческое достижение
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
29 июля Ольга получила бронзу на саблях и завоевала пятую награду за период выступлений на Олимпийских играх. Спортсменка повторила достижение Яны Клочковой 20-летней давности. На счету пловчихи – 4 золота и одна серебряная медаль.
Теперь рекордсменкой по количеству медалей стала Харлан. В активе фехтовальщицы 2 золота, серебро и 3 бронзы.
Всего за одну неделю 33-летняя Ольга не только повторила достижения, но и смогла превзойти его. Сегодня она вместе с Еленой Кравацкой, Юлией Бакастовой и Алиной Комащук завоевала золото на командных соревнованиях. Победа стала возможной именно благодаря Харлан, которая в решающей игре обыграла соперницу со счетом 8:2 и обеспечила итоговый результат 45:42.
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