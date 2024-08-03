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Марина Бех-Романчук – 11-я в финале тройного прыжка
Удалось выполнить только одну удачную попытку
Getty Images/Global Images Ukraine
Легкоатлетка продемонстрировала лучший результат на 13,98 метра и досрочно закончила выступление в финале. Отметим, что личный рекорд спортсменки – 15,02 на чемпионате Европы-2022, который принёс золотую медаль таланту из Хмельницкой области.
Для Марины это третья Олимпиада в карьере и только первая, где она соревновалась в тройном прыжке.
В 2016 году Бех-Романчук выступила без зачетного результата. На ОИ-2021 украинка замкнула пятерку лучших в прыжках в длину (6,88 м). Напомним, что на предыдущем этапе Олимпиады в Париже легкоатлетка показала результат 14,30 м.
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