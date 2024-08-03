Прогноз на финал Олимпиады: Джокович в шаге от статуса лучшего игрока в истории

Ни для кого не секрет, что на негласный титул "величайшего теннисиста в истории" претендуют три игрока: Роджер Федерер, Рафаэль Надаль и Новак Джокович. Уже много лет подряд фанаты первых двух в один голос приводят следующие аргументы против величия серба: скучный стиль игры, слабые соперники на пике формы и отсутствие олимпийского золота. И если с первыми двумя пунктами уже ничего не поделаешь, то победить на Олимпиаде Новак попытается уже завтра, четвертого августа. В финале он встретится с лучшим игроком в туре на данный момент (не путать с первой ракеткой мира) Карлосом Алькарасом. Кстати, Джокович еще и получит возможность взять реванш за разгромное поражение в недавнем финале Уимблдона.

Карлос Алькарас: нет предела совершенству

Алькарас в этом сезоне считается главным фаворитом на всех турнирах, на которые он заявляется. Причиной для этого, само собой, является невероятная форма испанца. Прямо перед стартом Олимпиады Карлитос выиграл два турнира Большого Шлема подряд (Ролан Гаррос и Уимблдон). Еще одним козырем Алькараса стало место проведения теннисного турнира на этих Играх, ведь олимпийский теннисный турнир принимают грунтовые корты Открытого чемпионата Франции, которые идеально подходят испанцу.

Что касается выступления на самой Олимпиаде, то у Алькараса была относительно проходная сетка: в первом раунде он одержал разгромную победу над ливанцем Хабибом, затем в двух сетах были обыграны голландец Грикспур и нейтральный Сафиуллин.

Первое серьезное сопротивление Карлос получил от американца Томми Пола, который, хоть и не является специалистом по игре на грунте, но в четвертьфинале заставил фанатов Алькараса немного понервничать. Пол во втором сете даже подавал на победу в партии и имел сетбол на тай-брейке, но Карлитос включился и не дал оппоненту реализовать свои шансы.

В полуфинале все было гораздо проще, там испанца ждал Оже-Альяссимом, который на пути к этой стадии сенсационно выбил Медведева и Каспера Руда. Однако в матче с Алькарасом канадец был разгромлен. Карлосу хватило всего часа и 16 минут, чтобы обеспечить себе путевку в финал.

Если же подытожить, то Алькарас прошел по своей сетке очень уверенно, а уровень оппонентов не заставлял его часто включать свой максимум. В финале это может стать как плюсом, так и минусом, ведь хоть испанец и сохранил силы, но теперь, возможно, ему понадобится время на "раскачку". Все-таки уровень, который сейчас показывает Джокович тоже очень высок. Об этом сейчас и поговорим.

Новак Джокович: последний рывок к последней вершине

До Игр в Париже Новак трижды доходил до стадии полуфинала Игр: в Пекине-2008, Лондоне-2012 и Токио-2020. Однако ни разу там не побеждал. В Китае серба остановил Рафаэль Надаль (6:4, 1:6, 6:4), в Великобритании - Энди Маррей (7:5, 7:5), в Японии - Саша Зверев (1:6, 6:3, 6:1).

На этот раз Джокович все-таки добрался до решающего матча ОИ. Причем сделал он это очень уверенно. Как по игре и результатам, так и по уровню соперников, которых серб побеждал, двигаясь по сетке.

Джокович без потери сетов прошел Мэттью Эбдена (Австралия), своего принципиального соперника Рафаэля Надаля (Испания), Доминика Кёпфера (Германия) и Стефаноса Циципаса (Греция). Противостояние с греком выдалось самым тяжелым для серба. Во второй партии он уступал со счетом 0:4, но, даже играя с дискомфортом в районе травмированного колена, сумел вытянуть партию, а вместе с ней и завершить встречу в свою пользу – "6:3", "7:6 (7:3)".

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Далее был полуфинал против итальянца Музетти, который исторически является очень непростым соперником для Ноле. Однажды Лоренцо даже побеждал ветерана на турнире в Монте-Карло, а еще дважды был в шаге от победы над сербом на Ролан Гаррос.

Но на этот раз мы не увидели ожесточенной борьбы между этими теннисистами. Точнее борьба была, но лишь до счета "5:4" в первом сете. Затем Мезетти почему-то начал сыпать ошибками и "поплыл" морально, ну а Джокович, который умеет почувствовать запах крови, воспользовался ситуацией и добил итальянца. Финальный счет поединка "6:4", "6:2".

Алькарас - Джокович: прогноз на финал Олимпиады

Букмекеры догадывались о раскладах сил на олимпийском турнире еще до его начала, выставляя главными фаворитами Новака Джоковича и особенно Карлоса Алькараса. Такие котировки букмекеров оказались правильными, ведь именно эти два игрока и добрались до решающего матча. Но кто является фаворитом финала?

Если посмотреть на сухие факты, то все выглядит так, будто победа испанца - уже решенный вопрос. Он значительно моложе, чем его оппонент (21 год против 37), он находится в своей лучшей форме, имеет хорошую статистику личных встреч против Ноле и вообще показывает более уверенный и убедительный теннис. Но даже в этой ситуации есть свои "но".

Во-первых, Карлос, несмотря на свой юный возраст, объективно мог устать в течение такого насыщенного сезона. За последние несколько месяцев он отыграл немало турниров, доходя до поздних стадий, а что уж говорить о том, что он прошел полную дистанцию на Ролан Гаррос и Уимблдоне, где матчи проходят в более длинном пятисетовом формате. Даже здесь, в Париже, он играл не только в "одиночке", но и в паре с Надалем.

Но самым важным в этой зарубе, конечно, будет моральный аспект. Даже хейтеры Джоковича понимают, что Новак заслужил золото ОИ. Этот титул является фактически последней деталью того пазла, который серб собирал на протяжении своей карьеры.

Только вдумайтесь, человек, играя в один из самых интенсивных видов спорта, выходит в финал Уимблдона и Олимпиады практически сразу после операции на колене. И все это в 37 лет. К тому же Новак еще и станет самым возрастным участником теннисных финалов Олимпийских Игр в одиночном разряде в истории. Все это звучит фантастически, но Джокович уже приучил нас к тому, что он способен на все и даже на немножко больше, чем все.

"Я добился многого в спорте, но ни разу не доходил до финала Олимпийских игр. Я очень взволнован. Надеюсь, я принес радость сербским болельщикам и людям по всему миру. Игра с Алькарасом в воскресенье в финале - это самый большой вызов, который может быть у меня сейчас", - поделился Новак.

Даже в этой фразе Джоковича не трудно считать главный месседж: победа на Олимпиаде - единственный вызов, с которым серб еще не справился. Он уже стал рекордсменом по времени, проведенному на вершине рейтинга, по количеству выигранных Шлемов и Мастерсов и этот список можно продолжать еще долго. Он и сам понимает, что если выиграет еще и золото Олимпийских Игр, то окончательно закроет дебаты на тему "лучшего теннисиста в истории".

Вот почему я бы не торопился списывать Новака со счетов в этом финале, как это уже успели сделать букмекеры. Все мы знаем на что способен мотивированный Джокович. Поэтому серб гарантированно даст бой. Ожидать, что Алькарас снова разгромит своего оппонента, как это было месяц назад, точно не стоит.

Но, с другой стороны, и на чудо надеяться я бы не стал. Все-таки Алькарас сильнее, он играет без перепадов, а в его теннисе сейчас нет слабых мест, а самым главным является то, что он не боится Новака. Испанец имеет преимущество в личных встречах (4-3) и, вероятно, победит и на этот раз. Не слишком уверенно, возможно, даже в трех сетах, но победит.

В мире кино или литературы драматические и плохие концовки всегда вызывают больше эмоций, чем хорошие. Так же бывает и в жизни. Поражение Джоковича разобьет сердце всему теннисному миру, но не оставит никого равнодушным к этой драме...