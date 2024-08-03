Как Украина выиграла первое золото на Олимпиаде-2024. Решающий раунд от Ольги Харлан. Видео

Украина получила свою первую золотую медаль на Олимпийских играх в Париже-2024.

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Сборная Украины выиграла в финале женских командных соревнований по фехтованию на сабле. Ольга Харлан, Елена Кравацкая, Алина Комащук и Юлия Бакастова одержали волевую победу над сборной Республики Кореи - 45:42.

Решающим был именно раунд Ольги Харлан. Как украинская отыграла отставание и в итоге вырвала золото - в видео Суспільне Спорт.