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Как Украина выиграла первое золото на Олимпиаде-2024. Решающий раунд от Ольги Харлан. Видео
Историческое достижение украинских саблисток
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украина получила свою первую золотую медаль на Олимпийских играх в Париже-2024.
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Сборная Украины выиграла в финале женских командных соревнований по фехтованию на сабле. Ольга Харлан, Елена Кравацкая, Алина Комащук и Юлия Бакастова одержали волевую победу над сборной Республики Кореи - 45:42.
Решающим был именно раунд Ольги Харлан. Как украинская отыграла отставание и в итоге вырвала золото - в видео Суспільне Спорт.
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Источник:Суспільне Спорт
Опубликовал: Александр Сапожников
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