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Эмоциональный момент. На Олимпиаде-2024 впервые прозвучал Гимн Украины
Все благодаря нашим фехтовальщицам
Фото: Getty Images / Global Images Ukraine
Сегодня, 3-го августа, Украина выиграла первое золото на Олимпийских играх-2024. Чемпионками стала сборная Украины по фехтованию (сабля).
Команду представляли Ольга Харлан, Елена Кравацкая, Юлия Бакастова и Алина Комащук.
После вручения медалей в Париже прозвучал гимн Украины в честь чемпионок.
???????? Гімн України в Парижі pic.twitter.com/qkznayn0MG— Vlad Prezzemolo (@petrushevskiy) August 3, 2024
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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