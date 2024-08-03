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Эмоциональный момент. На Олимпиаде-2024 впервые прозвучал Гимн Украины

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Эмоциональный момент. На Олимпиаде-2024 впервые прозвучал Гимн Украины

Фото: Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Сегодня, 3-го августа, Украина выиграла первое золото на Олимпийских играх-2024. Чемпионками стала сборная Украины по фехтованию (сабля).

Команду представляли Ольга Харлан, Елена Кравацкая, Юлия Бакастова и Алина Комащук.

После вручения медалей в Париже прозвучал гимн Украины в честь чемпионок.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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