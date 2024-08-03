Харлан: Не можем это осознать. Мы в шоке

Рекордсменка по количеству медалей на ОИ эмоционально отреагировала на победу сборной.

Читайте также Украина выиграла первое золото Олимпиады-2024

“Не можем это осознать. Думаю, что осознаем немного позже. Знаем одно: подняли выше украинское знамя, пели гимн. Эта медаль – для наших защитников и защитниц. Благодарим наши семьи за поддержку. Мы шокированы", – призналась спортсменка.

Харлан завоевала первое за 16 лет золото на Олимпийских играх. Это рекорд в женском фехтовании между первой и последней золотыми медалями. В заключительной игре Ольга выиграла персональную дуэль со счетом 8:2 и принесла победу после отставания -3.