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Харлан: Не можем это осознать. Мы в шоке
Ольга прокомментировала успешное выступление на командных соревнованиях по фехтованию
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Рекордсменка по количеству медалей на ОИ эмоционально отреагировала на победу сборной.
“Не можем это осознать. Думаю, что осознаем немного позже. Знаем одно: подняли выше украинское знамя, пели гимн. Эта медаль – для наших защитников и защитниц. Благодарим наши семьи за поддержку. Мы шокированы", – призналась спортсменка.
Харлан завоевала первое за 16 лет золото на Олимпийских играх. Это рекорд в женском фехтовании между первой и последней золотыми медалями. В заключительной игре Ольга выиграла персональную дуэль со счетом 8:2 и принесла победу после отставания -3.
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