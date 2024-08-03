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Харлан: Не можем это осознать. Мы в шоке

Олимпиада
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Ольга прокомментировала успешное выступление на командных соревнованиях по фехтованию

Харлан: Не можем это осознать. Мы в шоке

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Рекордсменка по количеству медалей на ОИ эмоционально отреагировала на победу сборной.

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“Не можем это осознать. Думаю, что осознаем немного позже. Знаем одно: подняли выше украинское знамя, пели гимн. Эта медаль – для наших защитников и защитниц. Благодарим наши семьи за поддержку. Мы шокированы", – призналась спортсменка.

Харлан завоевала первое за 16 лет золото на Олимпийских играх. Это рекорд в женском фехтовании между первой и последней золотыми медалями. В заключительной игре Ольга выиграла персональную дуэль со счетом 8:2 и принесла победу после отставания -3.

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Источник:
Суспільне Спорт
Опубликовал: Александр Симченко
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