День восьмой олимпийский. Украина. Первое золото от саблисток, в гимнастике снова четвертые, антирекорд в плавании

Восьмой полноценный соревновательный день на Олимпиаде-2024 Украина подарил нам первое золото. Это сделала женская команда в сабле в составе Ольги Харлан, Алины Комащук, Елены Кравацкой и Юлии Бакастовой.

Украинская четверка сначала в ¼ финала прошли итальянок (45: ), а в следующем раунде оказались сильнее японок (45: ). Уже в финале Харлан, Комащук и Бакастова встретились с представительницами Южной Кореи. Большую часть поединка наши саблистки уступила своим соперницам, однако ближе к концу сокращали отставание усилиями лидерки нашей сборной. На последней, девятой эстафете, Ольга Харлан позволила нанести своей сопернице лишь два удара, зато украинка сделала это 8 раз. В итоге 45:42 и эта победа принесла нам долгожданную золотую награду на нынешних играх. Все наши саблистки в течение соревновательного дня продемонстрировали характер и жажду борьбы. Такая победа нашей четверки является вполне заслуженной, потому что они там были лучшими! Также стоит отметить, что Ольга Харлан, которая выиграла ранее здесь бронзу в индивидуале, стала самой титулованной украинской олимпийской призеркой, имея на своем счету шесть наград (два золота, серебро и три бронзы). Это было непревзойденное выступление нашей саблистки на этих соревнованиях, браво!!!

Виктория Ус успешно преодолела первый раунд в каяк-кроссе. Она финишировала второй в своей гонке и этого хватило, чтобы попасть в квалификацию в этой дисциплине. Уже 4 августа продолжатся соревнования у украинки и если она займет первые два места, то автоматически попадает в четвертьфинал. Для спортсменки это последняя возможность побороться за награды на этой Олимпиаде.

Илья Ковтун снова стал четвертым на парижской Олимпиаде. На этот раз украинский гимнаст участвовал в финале вольных упражнений. Ему не хватило 0.4 балла до подиума (Илья получил 14.533). Несмотря на то, что он получил нормальные оценки судей, у его соперников была более сложная программа и это им позволило опередить Ковтуна. Стоит отметить, что серебряным призером в этой дисциплине стал уроженец Днепра Артем Долгопят, выступающий за Израиль.

Что касается Олега Верняева, то он занял пятое место в финале соревнований на коне. Наш опытный гимнаст имел сложную программу, но он допустил несколько ошибок во время выполнения упражнения. Он получил от судей высокие 14.966 балла и до третьего места, которое занял американец Стивен Недорощик, Верняеву не хватило более 0.3 балла. Наш спортсмен после соревнования заявил, что хотел пойти в ва-банк, чтобы попробовать побороться за медаль, но он не попал в темп. Что ж, у Ковтуна и Верняева еще есть шансы получить олимпийскую награду на параллельных брусьях в финале и смогут завершить соревнования на мажорной для себя ноте.

Правда, так положительно не скажешь о нашем плавании, поскольку единственный представитель в этом виде, которым оставался Михаил Романчук, заболел и не смог принять участие в квалификации на 1500 м вольным стилем. Что ж, несмотря на то, что вирус покосил чуть ли не всю команду в этом виде спорта, мы установили антирекорд на Олимпийских играх. Украинские спортсмены ни разу не выступили в финале по плаванию (лучший результат у Александра Бухова - полуфинал 50 м вольным стилем) и это очень неприятный факт для нас. Провальное выступление, которое быстро хочется забыть.

Жена нашего титулованного пловца Марина Бех-Романчук или не успела отойти от травмы или не набрала форму (или и то и другое), но наша легкоатлетка оказалась далеко за медалями. Украинская спортсменка в финале тройного прыжка имела только один удачный прыжок (13.98 м) и в итоге она заняла 11-е место на этих соревнованиях. Что-то ей не везет на Олимпийских играх...

Что касается других видов, то в групповой гонке украинский велогонщик Анатолий Будяк занял 66-е место (6 ч. 39 мин. 27 сек.), проиграв победителю Ремко Эвенпулу около 20 минут. Бельгиец Эвенпул отметился историческим достижением в велоспорте, поскольку он стал первым спортсменом в истории, который выиграл на одной Олимпиаде две дисциплины на шоссе (он также выиграл гонку с раздельным стартом). Также начала свои соревнования в стендовой стрельбе (скит) Ирина Маловичко. После первого дня квалификации украинка занимает 22 место, попав в 68 мишеней. Спортсменка будет иметь еще два раунда, чтобы улучшить свои позиции на этих соревнованиях.

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