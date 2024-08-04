Олимпиада-2024. День 9. Расписание соревнований и выступлений украинцев в воскресенье

4 августа лучшие спортсмены со всего мира продолжат соревнования на Олимпийских играх-2024 в Париже. Сегодня будут стартовать сразу 17 украинцев , из которых семеро будут бороться за медали. В частности, в этот соревновательный день выступят в финале опорного прыжка Игорь Радивилов и Назар Чепурный, в финале прыжков в высоту Ярослава Магучих и Ирина Геращенко, в полуфинале боксерского турнира Александр Хижняк и другие.

Вашему вниманию расписание соревнований на 4 августа (с участием украинцев):

10:00. Пулевая стрельба, малокалиберный пистолет, 25 м, квалификация, точность: Павел Коростылев, Максим Городинец

10:30. Стендовая стрельба, скит, квалификация, второй день: Ирина Маловичко

12:45. Легкая атлетика, метание молота, квалификация, группа Б: Ирина Климец

13:35. Легкая атлетика, бег на 400 м с/б, квалификация: Анна Рыжикова, Виктория Ткачук

14:00. Пулевая стрельба, малокалиберный пистолет, 25 м, квалификация, скорострельность: Павел Коростылев, Максим Городинец

15:00. Велоспорт, шоссейная гонка, финал: Юлия Бирюкова

16:30. Стендовая стрельба. Женщины, скит, финал (Ирина Маловичко – в случае выхода)

17:24. Спортивная гимнастика, опорный прыжок, финал: Назар Чепурный, Игорь Радивилов

17:45. Гребной слалом, каяк-кросс, квалификация: Виктория Усс

18:22. Бокс, до 80 кг, полуфинал: Александр Хижняк

20:05. Легкая атлетика, бег на 400 метров, квалификация: Александр Погорелко

20:55. Легкая атлетика, прыжки в высоту, финал: Ярослава Магучих, Ирина Геращенко