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Фехтование. Кравацкая объяснила неудачное выступление в полуфинале Олимпиады-2024
Тренеры вовремя произвели замену
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская фехтовальщица Елена Кравацкая после
"Затрудняюсь ответить на этот вопрос. По-видимому, перегорела на эмоциях. Не смогла собрать себя вместе в ответственный момент. Конечно, тренер решил произвести замену, и это была хорошая идея" – сказала Елена.
Ранее Ольга Харлан
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