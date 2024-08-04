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Фехтование. Кравацкая объяснила неудачное выступление в полуфинале Олимпиады-2024

Олимпиада
Обновлено

Тренеры вовремя произвели замену

Фехтование. Кравацкая объяснила неудачное выступление в полуфинале Олимпиады-2024

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская фехтовальщица Елена Кравацкая после победного финала Олимпийских игр-2024 объяснила, почему в полуфинальном поединке против команды Японии тренерский штаб сменил ее на молодую дебютантку Юлию Бакастову. Ее слова цитирует Суспільне Спорт:

"Затрудняюсь ответить на этот вопрос. По-видимому, перегорела на эмоциях. Не смогла собрать себя вместе в ответственный момент. Конечно, тренер решил произвести замену, и это была хорошая идея" – сказала Елена.

Ранее Ольга Харлан рассказала о своих эмоциях после победы на Олимпиаде-2024.

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