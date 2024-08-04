Фехтование. Кравацкая объяснила неудачное выступление в полуфинале Олимпиады-2024

Украинская фехтовальщица Елена Кравацкая после победного финала Олимпийских игр-2024 объяснила, почему в полуфинальном поединке против команды Японии тренерский штаб сменил ее на молодую дебютантку Юлию Бакастову. Ее слова цитирует Суспільне Спорт:

"Затрудняюсь ответить на этот вопрос. По-видимому, перегорела на эмоциях. Не смогла собрать себя вместе в ответственный момент. Конечно, тренер решил произвести замену, и это была хорошая идея" – сказала Елена.

Ранее Ольга Харлан рассказала о своих эмоциях после победы на Олимпиаде-2024.