Ольга Харлан: Я не старею вообще

Украинская фехтовальщица, олимпийская чемпионка Ольга Харлан поделилась своими эмоциями после победы в финале командной сабли Олимпийских игр-2024 в Париже (Франция). Ее слова цитирует tribuna.ua:

– Очень сильный день, у вас много удавалось: и в четвертьфинале, и в полуфинале уверенно победили. Но с Кореей это было особое сражение.

– По другому никак.

– Оно было достойно финала. Вы выходили, когда было минус 3. Я как раз у девушек об этом спрашивал. Вы говорите, что увидели их взгляды. Что ощущали в этот момент?

– Последний бой?

– Была ли какая-то внутренняя уверенность?

– Ну да. Я просто фехтовала. Не знаю, как это объяснить честно. Я могу это сравнить с Пекином. Я могу сказать, что я просто фехтовала. Я сказала перед этими Олимпийскими играми, что я буду наслаждаться. Я буду наслаждаться. Я тоже говорила девчонкам. И я наслаждалась.

Ну, то есть что-то получалось, что-то нет. Но я просто перла туда. Уже есть серебро. Все мы только можем совершить что-то невероятное – находясь на 19 месте, выиграть Олимпиаду. Вы что?

Мы начали сезон, квалификацию начали на 17-м месте в рейтинге. Ну, это что-то невероятное, я не знаю.

– Мы думали о том, что кореянки уступили бронзу на чемпионате мира. Вы об этом думали? Вы не допускаете таких мыслей?

– Вообще нет.

– Это совсем другой турнир, как говорил один когда-то тренер?

– Вы сегодня видели французов. Девушки очень сильные, олимпийская чемпионка, чемпионка Европы, олимпийская вице-чемпионка, они выигрывали каждый турнир, мне кажется. Но ведь вы видите, как это произошло. То есть, это другой турнир.

Я очень благодарна Украине, нашей стране, всем защитникам, защитницам. Спасибо вам большое. Без вас бы этого не было. Мы привезем эти медали, и мы вам все покажем.

– Ольга, прошло 16 лет, прошло от первого командного золота и до сегодняшнего.

– Не говорите. Я не старею вообще (смеется)

– Если сравнить эмоции и команды, чем команды могут сравниться и чем они разные?

– Я не сравниваю эти команды. Я могу сказать, что это одна команда. Когда мы были в Пекине, мы были молоды, и это была такая сенсация, это было классно. В настоящее время другие олимпиады вообще. Каждый атлет, который сейчас квалифицировался, это уже невероятно. Так что эта Олимпиада, она другая. И каждая медаль, она золотая. И когда я выиграла бронзу, она как золотая, потому что ты это привозишь в Украину, ты посвящаешь Украине. Она другая эта Олимпиада сейчас, она более ценна, – сказала Харлан.