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Харлан: Мечта снова сбылась, мы олимпийские чемпионки. Фото

Олимпиада
Обновлено

Гордость нации

Харлан: Мечта снова сбылась, мы олимпийские чемпионки. Фото

Getty Images

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская фехтовальщица, олимпийская чемпионка Ольга Харлан поделилась со своими поклонниками новыми фото. Наша спортсменка показала лучшие кадры с финального поединка против Южной Кореи и торжественной церемонии награждения. Соответствующий пост Ольга разместила на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что ранее Харлан прокомментировала победу на ОИ-2024.

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Ольга Харлан
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Комментарии
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Віктор Бокасса (Betwmount)
04.08.2024 в 13:11
Оля - велика молодчина!
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Комментарии 1
Віктор Бокасса (Betwmount)
04.08.2024 в 13:11
Оля - велика молодчина!
Ответить
0
0

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