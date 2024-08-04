Парень Харлан поздравил свою любимую с победой на Олимпиаде. Фото

Итальянский фехтовальщик, бронзовый призер Олимпиады-2024 Луиджи Самеле поздравил свою девушку, украинскую фехтовальщицу и олимпийскую чемпионку Ольгу Харлан с победой в финале главных игр четырехлетия. Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в Instagram.

"Как в фильме. Нет никакой преграды, которую нельзя преодолеть. Нет никакой войны, которую нельзя выиграть. Просто продолжай мечтать, продолжай стремиться"