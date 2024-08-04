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Парень Харлан поздравил свою любимую с победой на Олимпиаде. Фото
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Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Итальянский фехтовальщик, бронзовый призер Олимпиады-2024 Луиджи Самеле поздравил свою девушку, украинскую фехтовальщицу и олимпийскую чемпионку Ольгу Харлан с победой в финале главных игр четырехлетия. Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в Instagram.
"Как в фильме. Нет никакой преграды, которую нельзя преодолеть. Нет никакой войны, которую нельзя выиграть. Просто продолжай мечтать, продолжай стремиться"
Напомним, что ранее Харлан
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