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Парень Харлан поздравил свою любимую с победой на Олимпиаде. Фото

Олимпиада
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Парень Харлан поздравил свою любимую с победой на Олимпиаде. Фото

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Итальянский фехтовальщик, бронзовый призер Олимпиады-2024 Луиджи Самеле поздравил свою девушку, украинскую фехтовальщицу и олимпийскую чемпионку Ольгу Харлан с победой в финале главных игр четырехлетия. Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в Instagram.

"Как в фильме. Нет никакой преграды, которую нельзя преодолеть. Нет никакой войны, которую нельзя выиграть. Просто продолжай мечтать, продолжай стремиться"

Парень Харлан поздравил свою любимую с победой на Олимпиаде. Фото - изображение 1

Напомним, что ранее Харлан прокомментировала победу на ОИ-2024.

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