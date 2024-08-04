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Верняев – о Харлан: Просто киборг, дайте ей спортсменку десятилетия. Фото

Олимпиада
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Верняев – о Харлан: Просто киборг, дайте ей спортсменку десятилетия. Фото

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинский гимнаст, золотой и серебряный призер Олимпиады-2016 Олег Верняев поздравил свою соотечественницу, олимпийскую чемпионку Парижа-2024 Ольгу Харлан с победой в финале главных игр четырехлетия. Соответствующий пост он разместил на своей официальной странице в Instagram.

Верняев – о Харлан: Просто киборг, дайте ей спортсменку десятилетия. Фото - изображение 1

Напомним, ранее парень Харлан поздравил свою любимую с победой.

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