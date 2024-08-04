Украинка Климец не прошла в финал в секторе метания молота

Украинская легкоатлетка Ирина Климец не смогла отобраться в финал Олимпийских игр-2024 в Париже (Франция). Наша спортсменка в секторе "метания молота" не сумела выполнить норматив или войти в ТОП-12 по итогам квалификации.

Лучшим результатом Климец стал показатель 66,95 метра . Эта Олимпиада стала для Ирины уже третьей, ни разу украинка не смогла выйти в финал.

Напомним, что ранее Харлан прокомментировала победу в финале ОИ-2024.