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Украинка Климец не прошла в финал в секторе метания молота

Олимпиада

Слабое выступление от Ирины

Украинка Климец не прошла в финал в секторе метания молота

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская легкоатлетка Ирина Климец не смогла отобраться в финал Олимпийских игр-2024 в Париже (Франция). Наша спортсменка в секторе "метания молота" не сумела выполнить норматив или войти в ТОП-12 по итогам квалификации.

Лучшим результатом Климец стал показатель 66,95 метра. Эта Олимпиада стала для Ирины уже третьей, ни разу украинка не смогла выйти в финал.

Напомним, что ранее Харлан прокомментировала победу в финале ОИ-2024.

Олимпиада-2024. День 9. Расписание соревнований и выступлений украинцев в воскресенье

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