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Ткачук и Рыжикова не прошли напрямую в полуфинал Олимпийских игр в 400-метровке с барьерами

Олимпиада
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Ткачук и Рыжикова не прошли напрямую в полуфинал Олимпийских игр в 400-метровке с барьерами

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинские легкоатлетки Виктория Ткачук и Анна Рыжикова не смогли выйти в полуфинал Олимпийских игр-2024. В дисциплине "бег на 400 метров с барьерами" наши спортсменки показали результат 58,10 и 55,13 секунд соответственно.

Этого было недостаточно, чтобы автоматически пройти в 1/2 соревнований.

На Олимпиаде-2024 введено новое правило, согласно которому спортсменки будут иметь право пробежать "утешительный забег", чтобы отобраться в полуфинал по дополнительной квоте. Украинки попытаются это сделать уже завтра, 5 августа.

Напомним, что ранее Ирина Климец не вышла в финал в метании молота.

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