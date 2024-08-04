Ткачук и Рыжикова не прошли напрямую в полуфинал Олимпийских игр в 400-метровке с барьерами

Украинские легкоатлетки Виктория Ткачук и Анна Рыжикова не смогли выйти в полуфинал Олимпийских игр-2024. В дисциплине "бег на 400 метров с барьерами" наши спортсменки показали результат 58,10 и 55,13 секунд соответственно.

Этого было недостаточно, чтобы автоматически пройти в 1/2 соревнований.

На Олимпиаде-2024 введено новое правило, согласно которому спортсменки будут иметь право пробежать "утешительный забег", чтобы отобраться в полуфинал по дополнительной квоте. Украинки попытаются это сделать уже завтра, 5 августа.