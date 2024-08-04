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Стендовая стрельба. Украинка Маловичко не вышла в финал Олимпийских игр-2024
Не хватило точности
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская спортсменка Ирина Маловичко не смогла пройти квалификацию в финал Олимпийских игр-2024. Наша спортсменка в дисциплине "стендовая стрельба" заняла лишь 24 позицию.
В финал прошли лучшие шесть спортсменок. В активе украинки 113 заработанных очков.
Лидером квалификации стала представительница США Остин Смит, вторая позиция у британки Эмбер Хилл, а ТОП-3 замкнула представительница Греции Эммануэла Кацураки. Всего в квалификации приняло участие 29 спортсменок.
Напомним, что ранее украинка Климец
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