  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Олимпиада
  4. Стендовая стрельба. Украинка Маловичко не вышла в финал Олимпийских игр-2024
В тренде
Олимпиада
Олимпиада

Олимпиада - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Стендовая стрельба. Украинка Маловичко не вышла в финал Олимпийских игр-2024

Олимпиада
Обновлено

Не хватило точности

Стендовая стрельба. Украинка Маловичко не вышла в финал Олимпийских игр-2024

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская спортсменка Ирина Маловичко не смогла пройти квалификацию в финал Олимпийских игр-2024. Наша спортсменка в дисциплине "стендовая стрельба" заняла лишь 24 позицию.

В финал прошли лучшие шесть спортсменок. В активе украинки 113 заработанных очков.

Лидером квалификации стала представительница США Остин Смит, вторая позиция у британки Эмбер Хилл, а ТОП-3 замкнула представительница Греции Эммануэла Кацураки. Всего в квалификации приняло участие 29 спортсменок.

Напомним, что ранее украинка Климец не прошла в финал в секторе метания молота.

По теме
yellow-arrow
Павел Коростылев — в финале ОИ по стрельбе из малокалиберного пистолета
yellow-arrow
Ткачук – о выступлении на Олимпиаде: Хорошо, что в очках, и не видно, как плачу
yellow-arrow
Ткачук и Рыжикова не прошли напрямую в полуфинал Олимпийских игр в 400-метровке с барьерами
Олимпиада-2024
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12 000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости