Стендовая стрельба. Украинка Маловичко не вышла в финал Олимпийских игр-2024

Украинская спортсменка Ирина Маловичко не смогла пройти квалификацию в финал Олимпийских игр-2024. Наша спортсменка в дисциплине "стендовая стрельба" заняла лишь 24 позицию.

В финал прошли лучшие шесть спортсменок. В активе украинки 113 заработанных очков.

Лидером квалификации стала представительница США Остин Смит, вторая позиция у британки Эмбер Хилл, а ТОП-3 замкнула представительница Греции Эммануэла Кацураки. Всего в квалификации приняло участие 29 спортсменок.