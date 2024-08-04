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Ткачук – о выступлении на Олимпиаде: Хорошо, что в очках, и не видно, как плачу
Этим все сказано
Фото: Вільне радіо
Украинская легкоатлетка Виктория Ткачук прокомментировала
"Хорошо, что в очках, и не видно, как я плачу. Никогда не думала, что буду открывать сезон на 400 метрах с барьерами на Олимпийских играх. Последние несколько месяцев у меня были испытания, и только люди рядом со мной вытаскивали оттуда. Не могу сказать, сколько раз отталкивалась от дна, только мысли о том, как сдаться. Но моя армия поддержки меня возвращала. Я ожидала, что будет не самый лучший результат, волновалась. И это, пожалуй, самый плохой результат, который я показала. Но я рада, что пробежала дистанцию без боли. Более двух месяцев я просыпалась и тренировалась через боль. Это не оправдание, но я сделала все, что могла. И благодарю людей, которые меня поддерживают, только благодаря им я сейчас здесь.
Был ли период, когда думала, что не выступлю на Олимпиаде? Не знала, смогу ли бегать без боли и могу ли бегать вообще. Было сложно даже ходить. Были 100% мнения, смогу ли я вообще бегать. Не знаю, как это объяснить: один день все было нормально, другой – все очень плохо. Через две недели не могу натренировать то, что потеряла за два месяца. Относительно результата мне нечего сказать" – сказала Виктория.
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