Павел Коростылев — в финале ОИ по стрельбе из малокалиберного пистолета

По итогам двух частей квалификации он показал третий результат и вошел в топ-6. Еще один украинец, Максим Городинец, показал в отборе восьмой результат.

Финал по стрельбе из малокалиберного пистолета на дистанции 25 метров состоится в понедельник, 5 августа, в 10:30. Это будет последний финал для украинцев на Олимпиаде-2024 по стрельбе.

Для Павла это третьи ОИ. В 2016 году он занял 16 и 35 место в стрельбе из скоростного и пневматического пистолета соответственно. На соревнованиях в Токио спортсмен продемонстрировал более высокие результаты (№9 и №4).