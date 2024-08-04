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Павел Коростылев — в финале ОИ по стрельбе из малокалиберного пистолета
Еще одна возможность побороться за медали
Фото - НОК України
По итогам двух частей квалификации он показал третий результат и вошел в топ-6. Еще один украинец, Максим Городинец, показал в отборе восьмой результат.
Финал по стрельбе из малокалиберного пистолета на дистанции 25 метров состоится в понедельник, 5 августа, в 10:30. Это будет последний финал для украинцев на Олимпиаде-2024 по стрельбе.
Для Павла это третьи ОИ. В 2016 году он занял 16 и 35 место в стрельбе из скоростного и пневматического пистолета соответственно. На соревнованиях в Токио спортсмен продемонстрировал более высокие результаты (№9 и №4).
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