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Хижняк – в финале боксерского турнира ОИ до 80 кг

Олимпиада

Все решили судьи

Хижняк – в финале боксерского турнира ОИ до 80 кг

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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В полуфинал Олимпийских Игр-2024 украинец Александр Хижняк вышел на ринг против кубинца Арлена Лопеса Кардоны. Александру присвоили победу по очкам.

Три из пяти судей предпочли Хижняка (30:27, дважды 29:28). Это марокканец Башир Аббар, француз Абдерраззак Мухни и филиппинец Максим Абалос.

Кореец Джонхин Ким и представитель Канады Джеффри Верховен решили, что кубинец был лучше, но с минимальным преимуществом (дважды 29:28).

БОЛЕЕ ПОДРОБНО О БОЕ

Украинский боксер Александр Хижняк в полуфинали ОИ-2024 соревновался с кубинцем Лопесом Кардоной, который является двукратным олимпийским чемпионом. Бой получился максимально сложным. Хижняк проиграл первый раунд, выиграл второй, а в третьем началась настоящая "заруба".

Хижняк больше шел вперед, наносил больше ударов, и забрал третий раунд, а с тем и бой, раздельным решением судей.

Это минимум серебро ОИ-2024. Но Хижняк нацелен на золото, за которое будет драться 7-го августа ближе к полуночи с боксером из Казахстана Оралбаем.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
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Вarcelinius
04.08.2024 в 19:54
Бить морду, колоть и стрелять это НАШЕ! Молодец Александр! Ах да... и прыгать ещё это наше.
Ответить
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Комментарии 4
avatar
Вarcelinius
04.08.2024 в 19:54
Бить морду, колоть и стрелять это НАШЕ! Молодец Александр! Ах да... и прыгать ещё это наше.
Ответить
1
1
наварін (Київ)
04.08.2024 в 19:21
Ворскляни. Беріть приклад з земляка
Ответить
1
2
same tak(Україна)
04.08.2024 в 19:33
вот пусть и обыграют твоё динамо
Ответить
1
1
наварін (Київ)
04.08.2024 в 19:19
Молодець
Ответить
2
0

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