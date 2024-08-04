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Хижняк – в финале боксерского турнира ОИ до 80 кг
Все решили судьи
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В полуфинал Олимпийских Игр-2024 украинец Александр Хижняк вышел на ринг против кубинца Арлена Лопеса Кардоны. Александру присвоили победу по очкам.
Три из пяти судей предпочли Хижняка (30:27, дважды 29:28). Это марокканец Башир Аббар, француз Абдерраззак Мухни и филиппинец Максим Абалос.
Кореец Джонхин Ким и представитель Канады Джеффри Верховен решили, что кубинец был лучше, но с минимальным преимуществом (дважды 29:28).
БОЛЕЕ ПОДРОБНО О БОЕ
Украинский боксер Александр Хижняк в полуфинали ОИ-2024 соревновался с кубинцем Лопесом Кардоной, который является двукратным олимпийским чемпионом. Бой получился максимально сложным. Хижняк проиграл первый раунд, выиграл второй, а в третьем началась настоящая "заруба".
Хижняк больше шел вперед, наносил больше ударов, и забрал третий раунд, а с тем и бой, раздельным решением судей.
Это минимум серебро ОИ-2024. Но Хижняк нацелен на золото, за которое будет драться 7-го августа ближе к полуночи с боксером из Казахстана Оралбаем.
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