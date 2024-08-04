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Ярослава Магучих завоевала второе золото для Украины на Олимпиаде-2024. У Ирины Геращенко - бронза

Олимпиада
Обновлено

Еще две медали Украины

Ярослава Магучих завоевала второе золото для Украины на Олимпиаде-2024. У Ирины Геращенко - бронза

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих одержала победу и золотую медаль в финале женских прыжков в высоту на Олимпийских играх-2024 в Париже.


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Лучшая попытка Магучих – 2.00 м. Украинка опередила по количеству попыток австралийку Никола Олислагерс (2.00 м)

Ирина Геращенко с показателем 1.95 м заняла третье место, поделив его с австралийкой Элеанор Паттерсон.

Для Ярославы Магучих это вторая в карьере олимпийская медаль после бронзы на Токио-2020. Ирина Геращенко впервые попадает на подиум на Олимпийских играх.

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1 голосов
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Александр Сапожников
Комментарии
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Michael-K (Івано-Франківськ)
04.08.2024 в 23:10
Додивився фінал 100 метрівки і можна свої емоції відносно виступів наших спортсменів висловити! Це фантастика!!! Давно я так не вболівав і не переживав за наших, хіба що порівняти можу з виступами Оксани Боюл, адже це була перша олімпійська медаль для України, і вперше лунав наш гімн!!! Але тепер не менші емоції в зв'язку з ситуацією в нашій державі.... Шкода, правда, що Ярославі не вдалось олімпійський рекорд встановити, хвилювання мабуть далися в знаки. Але нічого! Геращенко молодець і Михайло Кохан не підвів. Дуже велика конкуренція була! Всіх з відмінним результатом наших олімпійців!!!
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2
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Комментарии 5
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Michael-K (Івано-Франківськ)
04.08.2024 в 23:10
Додивився фінал 100 метрівки і можна свої емоції відносно виступів наших спортсменів висловити! Це фантастика!!! Давно я так не вболівав і не переживав за наших, хіба що порівняти можу з виступами Оксани Боюл, адже це була перша олімпійська медаль для України, і вперше лунав наш гімн!!! Але тепер не менші емоції в зв'язку з ситуацією в нашій державі.... Шкода, правда, що Ярославі не вдалось олімпійський рекорд встановити, хвилювання мабуть далися в знаки. Але нічого! Геращенко молодець і Михайло Кохан не підвів. Дуже велика конкуренція була! Всіх з відмінним результатом наших олімпійців!!!
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2
0
наварін (Київ)
04.08.2024 в 22:42
Брава панянки! Брава!!!
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2
0
metall5291 (Kharkiv)
04.08.2024 в 22:27
Браво, Супер.
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5
0
avatar
scorpius (Ck)
04.08.2024 в 22:26
sticker
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2
0
download1 (huyersk)
04.08.2024 в 22:23
Браво, дівчата, це така втіха для усієї країни в такий час, до сліз!
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