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Ярослава Магучих завоевала второе золото для Украины на Олимпиаде-2024. У Ирины Геращенко - бронза
Еще две медали Украины
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих одержала победу и золотую медаль в финале женских прыжков в высоту на Олимпийских играх-2024 в Париже.
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Лучшая попытка Магучих – 2.00 м. Украинка опередила по количеству попыток австралийку Никола Олислагерс (2.00 м)
Ирина Геращенко с показателем 1.95 м заняла третье место, поделив его с австралийкой Элеанор Паттерсон.
Для Ярославы Магучих это вторая в карьере олимпийская медаль после бронзы на Токио-2020. Ирина Геращенко впервые попадает на подиум на Олимпийских играх.
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