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Михаил Кохан – бронзовый призер в метании молота
Еще одна медаль на Стад де Франс
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский легкоатлет Михаил Кохан занял третье место и завоевал бронзовую медаль в финале Олимпиады-2024 в метании молота.
В пятницу в квалификации Михаил продемонстрировал результат 77.42 м. В финале он превзошел этот показатель (79.39 м).
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3 года назад в Токио легкоатлет отправил молот на 80.39 м, но этого не хватило для финиша в тройке призеров – украинец замкнул топ-4.
Лучший результат на соревнованиях в рамках ОИ-2024 показал Итан Кацберг из Канады (84.12 м). В квалификации он также занял первую строчку, но без такого отрыва от соперников (79.93 м). Венгр Бенце Халаш – второй (79.97 м).
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