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Михаил Кохан – бронзовый призер в метании молота

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Еще одна медаль на Стад де Франс

Михаил Кохан – бронзовый призер в метании молота

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Украинский легкоатлет Михаил Кохан занял третье место и завоевал бронзовую медаль в финале Олимпиады-2024 в метании молота.

В пятницу в квалификации Михаил продемонстрировал результат 77.42 м. В финале он превзошел этот показатель (79.39 м).

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Читайте такжеОлимпиада. Легкая атлетика. Михаил Кохан выполнил отборочный норматив и попал в финал по метанию молота

3 года назад в Токио легкоатлет отправил молот на 80.39 м, но этого не хватило для финиша в тройке призеров – украинец замкнул топ-4.

Лучший результат на соревнованиях в рамках ОИ-2024 показал Итан Кацберг из Канады (84.12 м). В квалификации он также занял первую строчку, но без такого отрыва от соперников (79.93 м). Венгр Бенце Халаш – второй (79.97 м).

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
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наварін (Київ)
04.08.2024 в 23:43
Браво!
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Комментарии 2
наварін (Київ)
04.08.2024 в 23:43
Браво!
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Djon (Україна)
04.08.2024 в 23:18
Круть! Молодець!
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