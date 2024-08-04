Ноа Лайлс выигрывает забег на 100 м, опередив Томпсона на 0.005

Американский спринтер Ноа Лайлс одержал драматическую победу в финале мужской стометровки.

Американец и ямаец Кишейн Томпсон продемонстрировали результат 9.79, но Ноа финишировал раньше на 0.005 секунды.

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Представитель США завоевал бронзу по итогам забега на 200 м в рамках Олимпиады в Токио. Для Томпсона это дебютное участие на ОИ и первая медаль.

У Фреда Керли третий результат (9.81). На предыдущих соревнованиях он также находился среди призеров на стометровке, но тогда завоевал серебро. Отметим, что Лайлс также среди участников забега на 200 м, который состоится завтра в 21:30.