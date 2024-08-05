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Магучих: К сожалению, не удалось прыгнуть выше. Это медаль для всей страны
Первые эмоции после завоевания золота
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Ярослава Магучих поделилась впечатлениями после триумфа в Париже.
“Я завоевала золотую награду для нашей страны. Я очень счастлива. Хочу поблагодарить ВСУ, военных, волонтеров. Это медаль для всей страны.
Я нервничала? На самом деле, я была очень хорошо настроена. Конечно, Олимпийские игры раз в четыре года. Но я старалась об этом не думать, потому что все же это праздник спорта. У меня была такая мотивация, приехала лидером сезона с мировым рекордом. Это давало мне мотивацию. К сожалению, не удалось прыгнуть выше, но это соревнование, так надо. Работаем дальше, есть над чем”, – заявила чемпионка.
Напомним, что на ОИ в Токио Ярослава выиграла бронзу.
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