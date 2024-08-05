Магучих: К сожалению, не удалось прыгнуть выше. Это медаль для всей страны

Ярослава Магучих поделилась впечатлениями после триумфа в Париже.

“Я завоевала золотую награду для нашей страны. Я очень счастлива. Хочу поблагодарить ВСУ, военных, волонтеров. Это медаль для всей страны.

Я нервничала? На самом деле, я была очень хорошо настроена. Конечно, Олимпийские игры раз в четыре года. Но я старалась об этом не думать, потому что все же это праздник спорта. У меня была такая мотивация, приехала лидером сезона с мировым рекордом. Это давало мне мотивацию. К сожалению, не удалось прыгнуть выше, но это соревнование, так надо. Работаем дальше, есть над чем”, – заявила чемпионка.