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Магучих: К сожалению, не удалось прыгнуть выше. Это медаль для всей страны

Олимпиада

Первые эмоции после завоевания золота

Магучих: К сожалению, не удалось прыгнуть выше. Это медаль для всей страны

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Ярослава Магучих поделилась впечатлениями после триумфа в Париже.

“Я завоевала золотую награду для нашей страны. Я очень счастлива. Хочу поблагодарить ВСУ, военных, волонтеров. Это медаль для всей страны.

Я нервничала? На самом деле, я была очень хорошо настроена. Конечно, Олимпийские игры раз в четыре года. Но я старалась об этом не думать, потому что все же это праздник спорта. У меня была такая мотивация, приехала лидером сезона с мировым рекордом. Это давало мне мотивацию. К сожалению, не удалось прыгнуть выше, но это соревнование, так надо. Работаем дальше, есть над чем”, – заявила чемпионка.

Напомним, что на ОИ в Токио Ярослава выиграла бронзу.

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Источник:
Суспільне Спорт
Опубликовал: Александр Симченко
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