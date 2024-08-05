День девятый олимпийский. Украина. Золото и две бронзы в легкой атлетике, в боксе минимум серебро, есть шансы на медаль по пулевой стрельбе

Девятый полноценный соревновательный день на Олимпиаде-2024 Украина подарил нам сразу три медали. В легкой атлетике наши спортсмены завоевали золотую и две бронзовые награды.

Украинские прыгуньи в высоту Ярослава Магучих и Ирина Геращенко создали двойную победу на этой Олимпиаде. Если действующая обладательница мирового рекорда подтвердила свой статус фаворитки соревнований, то Геращенко сумела достичь того, к чему она шла очень долго. Украинка вместе с австралийкой Элеанор Паттерсон поделили между собой третье место с результатом 1.95 м, поскольку обе не ошибались до этой высоты включительно. Ярослава Магучих и Никола Олислагерс завершили борьбу, взяв 2 м. Вот только наша спортсменка это сделала с первой попытки, тогда как австралийка с третьей. Этого хватило, чтобы Магучих выиграла золото Олимпиады-2024. Хотя ей не удалось взять ни 2.02, ни 2.04, но самую главную медаль в своей карьере она теперь имеет. И приятнее всего было видеть на подиуме сразу двух наших спортсменок в этой дисциплине, которые подарили всем нам прекрасные эмоции в это нелегкое время для нашей страны.

Также решил не отставать от них Михаил Кохан. В течение всего финала по метанию молота украинец находился в топ-3 среди 12-ти спортсменов. Кохан во второй попытке метнул снаряд на 79.39 м и сначала это был вторым показателем среди всех участников. Позже его опередил венгр Бенсе Халас (79.97 м), но больше никто не смог превзойти результат украинца. В итоге Михаил Кохан получил бронзу и третью медаль в девятый соревновательный день в целом. Это прекрасный результат.

Александр Хижняк вышел в финал по боксу в весовой категории до 80 кг. Украинец на стадии 1/2 финала победил двукратного олимпийского чемпиона Арлена Лопеса. Наш спортсмен, несмотря на раздельное решение судей, во всех трех раундах был неудержим. Хижняк всегда шел в ближний бой и просто в несколько раз больше выполнил ударов, чем его соперник, но самое главное, что немалое их количество находило голову кубинца. Теперь до заветного золота Александру нужно сделать один шаг - выиграть поединок у казаха Нурбека Оралбая.

Виктория Ус продолжает свою борьбу успешно в каяк-кроссе. Она финишировала второй в квалификационной гонке и этого хватило, чтобы попасть в четвертьфинал в этой дисциплине. В понедельник продолжатся соревнования у украинки и если она займет первые два места, то автоматически попадает в полуфинал, поэтому желаем нашей спортсменке успехов в этой дисциплине.

Назар Чепурной и Игорь Радивилов не смогли навязать борьбу за медали в опорном прыжке. Украинские гимнасты не имели сложной программы и выполняли ее не слишком хорошо и это сказалось на оценках от судей. Поэтому Чепурной и Радивилов заняли шестое (14.899 балла) и восьмое (14.166 балла) места соответственно и они завершили свое участие на этих соревнованиях.

Ирина Климец участвовала в квалификации по метанию молота. Чтобы попасть в финал, украинка должна была выполнить отборочный норматив, метнув снаряд на 73 м. Отметим, что это удалось сделать только пяти спортсменкам, поэтому была возможность обеспечить себе место на решающий этап соревнований, показав лучший результат. Впрочем, Климец была далека от этого. Украинка метнула молот на 66.95 м и это был 26-й результат среди всех спортсменок, поэтому Олимпиада для нее завершилась.

Виктория Ткачук и Анна Рыжикова не сумели попасть напрямую в полуфинал из-за квалификации. В своих забегах на дистанции 400 м с барьерами 8-й и 4-й результаты и теперь их ждет утешительный раунд. Если же они финишируют в первой двойке, то попадут в полуфинал соревнований. Большие шансы показать нужный результат имеет Анна Рыжикова, поскольку украинка имела 19-е время среди всех участниц (55.13), поэтому еще можем надеяться на попадание одной из наших спортсменок в следующую стадию соревнований. Также в утешительном раунде на дистанции 400 м будет бежать Александр Погорилко. В квалификации своего забега спортсмен показал шестое время (45.71), а прямую путевку в полуфинал получали легкоатлеты, занявшие первые три позиции. Чтобы попасть в ½ финала, Погорилко должен постараться выиграть свой забег, во что очень мало верится.

В групповой гонке по велоспорту украинка Юлия Бирюкова заняла 67-е место (4 ч. 10 мин. 47 сек.), проиграв победительнице американке Кристен Фолкнер более 11 минут. Что касается Ирины Маловичко, которая после субботнего первого квалификационного дня занимала 22 место (68 мишеней) в стендовой стрельбе в ските, то свои позиции не смогла улучшить. В последних двух раундах украинка попала в 45 мишеней и это ей не позволило попасть в финал соревнований. Ирина Маловичко покидает Олимпиаду, заняв итоговое 24-е место.

В завершение нужно вспомнить наших представителей в пулевой стрельбе из малокалиберного пистолета (25 м). Максим Городинец был очень близок к тому, чтобы попасть в шестерку лучших спортсменов в квалификации, поскольку именно они будут участвовать в финале. Впрочем, украинец занял 8-е место, получив 289 очков в точности и 295 очков в скорострельности. Зато его коллега по сборной Павел Коростылев показал третий результат в квалификации (293 очка в точности и 294 очка в скорострельности) и он будет бороться за медали уже 5 августа в 10:30 по киевскому времени.

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