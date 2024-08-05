Олимпиада-2024. День 10. Расписание соревнований и выступлений украинцев в понедельник

5 августа лучшие спортсмены со всего мира продолжат свои соревнования на Олимпийских играх-2024 в Париже. Сегодня будут стартовать сразу 9 украинцев , из которых четверо будут бороться за медали. В частности, в этот соревновательный день выступят в финале параллельных брусьев Илья Ковтун и Олег Верняев, в финале стрельбы из малокалиберного пистолета Павел Коростылев, также начнут свой путь к медалям наши борцы, а именно Татьяна Сова (вольная борьба, до 68 кг) и другие.

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Вашему вниманию расписание соревнований на 5 августа (с участием украинцев):