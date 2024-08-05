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Олимпиада-2024. День 10. Расписание соревнований и выступлений украинцев в понедельник
Олимпийские игры-2024, День 10
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
5 августа лучшие спортсмены со всего мира продолжат свои соревнования на Олимпийских играх-2024 в Париже. Сегодня будут стартовать сразу 9 украинцев, из которых четверо будут бороться за медали. В частности, в этот соревновательный день выступят в финале параллельных брусьев Илья Ковтун и Олег Верняев, в финале стрельбы из малокалиберного пистолета Павел Коростылев, также начнут свой путь к медалям наши борцы, а именно Татьяна Сова (вольная борьба, до 68 кг) и другие.
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Вашему вниманию расписание соревнований на 5 августа (с участием украинцев):
- 10:30. Пулевая стрельба. Павел Коростылев: скорострельный пистолет, 25 м, финал
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- 11:00. Прыжки в воду. София Лыскун: 10-метровая вышка, одиночный турнир, квалификация
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- 11:50. Легкая атлетика. Анна Рыжикова, Виктория Ткачук: бег на 400 м з/б, утешительные забеги
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- 12:20. Легкая атлетика. Александр Погорилко: бег на 400 м, утешительные забеги
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- 12:45. Спортивная гимнастика. Илья Ковтун, Олег Верняев: параллельные брусья, финал
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- 16:00. Прыжки в воду. Женщины, одиночный турнир, полуфинал
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- 16:00. Борьба. Татьяна Сова: вольная борьба, до 68 кг, 1/8 финала (мат В, третий запуск)
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- 16:30. Гребной слалом. Виктория Ус: каяк-кросс, четвертьфинал
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- 17:43. Гребной слалом. Женщины, каяк-кросс, финал
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- 22:40. Борьба. Женщины, вольная борьба, до 68 кг, полуфинал
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