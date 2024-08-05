  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Олимпиада
  4. Сборная Украины третий раз в истории завоевала двойной подиум на Олимпийских играх
В тренде
Олимпиада
Олимпиада

Олимпиада - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Сборная Украины третий раз в истории завоевала двойной подиум на Олимпийских играх

Олимпиада

Об этом сообщает Суспільне Спорт

Сборная Украины третий раз в истории завоевала двойной подиум на Олимпийских играх

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

4 августа выдался наиболее плодотворным на медали для "сине-желтых" на Олимпиаде-2024. Кроме медали в метании молота, наши легкоатлетки Ярослава Магучих и Ирина Геращенко завоевали золотую и бронзовую награды соответственно в прыжках в высоту.

Сообщается, что Украина в третий раз в истории получила двойной подиум на Олимпийских играх. Впервые такой триумф случился в 1996 году. Тогда на пьедестал поднялись художественные гимнастки Екатерина Серебрянская (золото) и Елена Витриченко (бронза). Позже двойной подиум случился у легкоатлеток на дистанции 1500 м на Играх-2008 в Пекине. Тогда Ирина Лищинская и Наталья Тобиас заняли второе и третье места соответственно.

Напомним, что Ярослава Магучих также выигрывала бронзу на Олимпиаде-2020 в Токио. Она стала первой украинкой, которая получила две медали на Олимпийских играх в легкой атлетике.

По теме
yellow-arrow
Джокович: Я всё ещё хочу поехать на Олимпиаду-2028
yellow-arrow
Ирина Геращенко о бронзе на Олимпиаде: Невысокие результаты, но звезды сошлись и все сложилось в мою пользу
yellow-arrow
Олимпиада-2024. День 10. Расписание соревнований и выступлений украинцев в понедельник
Ярослава Магучих Ирина Геращенко Олимпиада Олимпиада-2024 прыжки в высоту
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Суспільне Спорт
Опубликовал: Александр Гресь
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12 000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости