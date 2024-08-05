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Сборная Украины третий раз в истории завоевала двойной подиум на Олимпийских играх
Об этом сообщает Суспільне Спорт
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
4 августа выдался наиболее плодотворным на медали для "сине-желтых" на Олимпиаде-2024. Кроме медали в метании молота, наши легкоатлетки Ярослава Магучих и Ирина Геращенко завоевали золотую и бронзовую награды соответственно в прыжках в высоту.
Сообщается, что Украина в третий раз в истории получила двойной подиум на Олимпийских играх. Впервые такой триумф случился в 1996 году. Тогда на пьедестал поднялись художественные гимнастки Екатерина Серебрянская (золото) и Елена Витриченко (бронза). Позже двойной подиум случился у легкоатлеток на дистанции 1500 м на Играх-2008 в Пекине. Тогда Ирина Лищинская и Наталья Тобиас заняли второе и третье места соответственно.
Напомним, что Ярослава Магучих также выигрывала бронзу на Олимпиаде-2020 в Токио. Она стала первой украинкой, которая получила две медали на Олимпийских играх в легкой атлетике.
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