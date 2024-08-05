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Джокович: Я всё ещё хочу поехать на Олимпиаду-2028
Серб не намерен завершать карьеру
Getty Images/Global Images Ukraine
24-кратный победитель турниров серии "Большого шлема" сербский теннисист Новак Джокович заявил, что хочет выступить на Олимпийских играх 2028 года.
"Я всё ещё хочу поехать в Лос-Анджелес. Мне нравится представлять свою страну на Олимпийских играх и на Кубке Дэвиса. Честно говоря, не знаю, что произойдёт в будущем. Хочу наслаждаться настоящим моментом", — приводит слова Джоковича AFP.
4 августа, Джокович обыграл представителя Испании Карлоса Алькараса в финале олимпийского турнира в Париже (Франция) — 7:6 (7:3), 7:6 (7:2).
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