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Джокович: Я всё ещё хочу поехать на Олимпиаду-2028

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Серб не намерен завершать карьеру

Джокович: Я всё ещё хочу поехать на Олимпиаду-2028

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

24-кратный победитель турниров серии "Большого шлема" сербский теннисист Новак Джокович заявил, что хочет выступить на Олимпийских играх 2028 года.

"Я всё ещё хочу поехать в Лос-Анджелес. Мне нравится представлять свою страну на Олимпийских играх и на Кубке Дэвиса. Честно говоря, не знаю, что произойдёт в будущем. Хочу наслаждаться настоящим моментом", — приводит слова Джоковича AFP.

4 августа, Джокович обыграл представителя Испании Карлоса Алькараса в финале олимпийского турнира в Париже (Франция) — 7:6 (7:3), 7:6 (7:2).

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