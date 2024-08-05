Ирина Геращенко о бронзе на Олимпиаде: Невысокие результаты, но звезды сошлись и все сложилось в мою пользу

Ирина Геращенко на Играх-2020 в Токио была четвертой, когда ей не хватило 2 см до третьего места, которое тогда заняла Ярослава Магучих. На этот раз 29-летняя спортсменка завершила главные соревнования на высоте 1.98 метра, до того перепрыгнув три стартовые отметки подряд с первой попытки. Этого хватило, чтобы вместе с австралийкой Элеанор Паттерсон завоевать бронзовую награду. В интервью Суспільне Спорт Ирина Геращенко поделилась своими впечатлениями от выступления.

"Была уверенность, [что могу прыгать дальше]. На 1.98 метра была классная первая попытка. А уже после того, когда поняла, что это может быть медаль, я решила добавить силы". Вторая и третья попытки были нормальные, но уже не брались. Действительно фарт был на моей стороне. Мы вдвоем [с Паттерсон] - третьи с результатом 1.95 м. Невысокие результаты, но звезды сошлись и все сложилось в мою пользу. Я очень счастлива! Самое страшное было, когда я не взяла третью попытку и понимала, что за мной еще есть участница (Сафина Садуллаева из Узбекистана), которая может прыгнуть. В этот момент думала, это опять я четвертая. Может, это некрасиво, но я обрадовалась, что я с медалью. Сделала от себя все должное - не все, что могла, но что-то сделала", - заявила Ирина Геращенко.

Добавим, что она разделила этот подиум с Ярославой Магучих, которая в итоге стала олимпийской чемпионкой в этой дисциплине.