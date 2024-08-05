Олимпиада. Павел Коростылев занял пятое место в пулевой стрельбе из скорострельного пистолета

Сегодня завершались соревнования по пулевой стрельбе на Олимпиаде-2024. В последний день состоялся финал в стрельбе из скорострельного пистолета 25 м. Среди участников этих соревнований также был украинец Павел Коростылев.

Спортсмены сначала имели первый этап, где все шестеро финалистов осуществляли по пять выстрелов в трех сериях. По итогам этого этапа Павел Коростылев выбил 10 очков и это давало ему пятый результат. Уже в выбывании в двух сериях наш спортсмен выбил 6 очков и этого не хватило для борьбы за медали. В итоге 16 очков и пятое место в стрельбе из скорострельного пистолета 25 м. Олимпийским чемпионом в этой дисциплине стал китаец Ли Юэхун, который выбил 32 очка, серебряным призером стал южнокореец Чо Йон-дже (25 очков), а бронзу завоевал Ванг Шиньцзе (23 очка.)

Напомним, что на Играх-2020 в Токио 26-летний спортсмен остановился в шаге от медали, заняв тогда четвертое место (пневматический пистолет, 10 м).