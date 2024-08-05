  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Олимпиада
  4. Олимпиада. Павел Коростылев занял пятое место в пулевой стрельбе из скорострельного пистолета
В тренде
Олимпиада
Олимпиада

Олимпиада - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Олимпиада. Павел Коростылев занял пятое место в пулевой стрельбе из скорострельного пистолета

Олимпиада
Обновлено

Спортсмен вновь остался без медали

Олимпиада. Павел Коростылев занял пятое место в пулевой стрельбе из скорострельного пистолета

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Гресь Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня завершались соревнования по пулевой стрельбе на Олимпиаде-2024. В последний день состоялся финал в стрельбе из скорострельного пистолета 25 м. Среди участников этих соревнований также был украинец Павел Коростылев.

Спортсмены сначала имели первый этап, где все шестеро финалистов осуществляли по пять выстрелов в трех сериях. По итогам этого этапа Павел Коростылев выбил 10 очков и это давало ему пятый результат. Уже в выбывании в двух сериях наш спортсмен выбил 6 очков и этого не хватило для борьбы за медали. В итоге 16 очков и пятое место в стрельбе из скорострельного пистолета 25 м. Олимпийским чемпионом в этой дисциплине стал китаец Ли Юэхун, который выбил 32 очка, серебряным призером стал южнокореец Чо Йон-дже (25 очков), а бронзу завоевал Ванг Шиньцзе (23 очка.)

Напомним, что на Играх-2020 в Токио 26-летний спортсмен остановился в шаге от медали, заняв тогда четвертое место (пневматический пистолет, 10 м).

По теме
yellow-arrow
Сборная беженцев впервые в истории завоюет медаль на Олимпийских играх
yellow-arrow
Никола Олислагерс о Магучих: Ярослава - одна из моих любимых людей в мире
yellow-arrow
Михаил Кохан о бронзе в метании молота: Думал, что 80 метров - это будет шестое место
пулевая стрельба Олимпиада Павел Коростылев Олимпиада-2024
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12 000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости