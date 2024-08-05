Михаил Кохан о бронзе в метании молота: Думал, что 80 метров - это будет шестое место

На Олимпиаде-2020 в Токио Михаил Кохан метнул молот на 80.39 м, что в итоге его оставило без медали (четвертое место). Уже в Париже через четыре года наш спортсмен метнул снаряд на метр меньше (79.39), но этого ему хватило для завоевания бронзы. В интервью Суспільне Спорт Михаил Кохан поделился впечатлениями от финала.

"Думал ли, что без 80 метров будет медаль? Вообще не думал. Думал, что 80 метров - это будет шестое-седьмое место. Потому что у нас очень много [сильных метателей молота]. Но Олимпийские игры, это очень давит на голову. А еще здесь у нас круг отличается от других нормальных. Он мне не очень нравится, потому что я в своей лучшей форме за год нахожусь: очень сильный, быстрый, техничный. Но [в финале] не мог никак реализоваться, потому что запаса ого-го было. Нет, результатом недоволен, потому что 79 метров - это "серебро". Конечно, до "золота" 84 метра, мне далеко, но "серебро" было бы очень хорошо. Наконец открыли для себя новый уровень - медали. Надеюсь, у нас закончилась и полоса с четвертыми/пятыми медалями", - заявил Михаил Кохан.

Напомним, что в этом году легкоатлет также выиграл бронзу на Чемпионате Европы, который состоялся в Риме.