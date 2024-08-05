Никола Олислагерс о Магучих: Ярослава - одна из моих любимых людей в мире

Вчера в прыжках в высоту можно было увидеть интересный случай, когда призерами Олимпиады-2024 стали по две представительницы Украины и Австралии. Если Магучих и Геращенко завоевали золото и бронзу соответственно, то Никола Олислагерс и Элеанор Паттерсон заняли второе и третье место соответственно. Австралийская серебряная призерка в интервью Суспільне Спорт поделилась впечатлениями от финала и рассказала о своем отношении к олимпийской чемпионке Ярославе Магучих.

"Знала, что могу взять 2 метра. Пыталась уловить ритм прыжков и подобрать шаги. Были сложные последние месяцы, и в этот момент нельзя думать только об истории своих прыжков. Когда я видела эту планку, то думала о Боге и благодарила его за все, что он мне дал и что у меня есть. И что-то загорелось у меня внутри - почувствовала силу, смогла прибежать и насладиться. Не было давления, мыслей или это золото, или серебро.

Ярослава - одна из моих любимых людей в мире. Когда мы с ней вместе, это всегда будет весело. Когда у вас есть такой соперник, они являются барьером для вас, для "золота". Но вы также можете ее любить, поддерживать и соревноваться вместе с ней. И когда она выигрывает, мы всегда поддерживаем друг друга. Это хороший дух. Это была невероятная возможность соревноваться с Ярославой. Давление, когда ты - мировая рекордсменка, особенно на следующих соревнованиях, сказывается. И мы все, прыгуньи в высоту, ею вдохновляемся", - заявила австралийская легкоатлетка Никола Олислагерс.