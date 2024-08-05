Лыскун: Думала, что смогу попасть в полуфинал

Украинская прыгунья в воду София Лыскун не смогла выйти в полуфинал в прыжках с 10-метровой вышки на Олимпиаде-2024.

После квалификации она оценила свое выступление, а также рассказала о том, что помешало пройти в полуфинал.

Об ожиданиях от выступления в квалификации

"Думала, что смогу попасть в полуфинал, но не получилось. Бывает такое. Финишировала 25-й, на прошлой Олимпиаде была 29-й, понемногу двигаюсь вперед (смеется). Не получились четвертый и пятый прыжки. Если бы получился четвертый прыжок, наверное, я бы попала в полуфинал. Но так случилось".

Об ошибках во время прыжков

"Что пошло не так во время прыжков? У меня еще на разминке он [четвертый прыжок] не очень получался. Но я думала, что вот сейчас все будет хорошо. Но не пошло. Бывает такое. Пятый [прыжок] - так же. В четвертом прыжке пошла вниз на живот, а надо было вниз головой. Так же с пятым прыжком: должен был быть вниз головой, а я пошла спиной".

"Эта программа была согласована еще за несколько месяцев до Олимпиады. Ничего не менялось, готовила эти прыжки, которые и выполняла на Олимпиаде. Да, [просто исполнение подвело]. Если бы мне поставили не четыре балла, а шесть за четвертый и пятый прыжок, то может тоже попала бы в полуфинал. Но моя ошибка стоила мне полуфинала".

О влиянии войны в Украине на результаты

"Сезон? У нас в Украине все пошло не так еще с 2022 года. И когда мы готовимся, и нам во время сирены надо бежать в подвал, а тебе надо прыгать с 10-метровой вышки... Где-то за две недели перед приездом сюда захожу на 10-метровую вышку и у нас начинаются взрывы рядом с нашим районом. И что нам делать: спускаемся вниз, заканчивается тренировка, и только на вторую приходим и все по-новому. Видимо, так [проблема в том, что тренируемся в Украине в условиях взрывов]. Где-то на ментальном уровне. Для меня война уже 10 лет, потому что я родом из Луганска, и то, что происходит там - люди же просто об этом не говорят. У меня там остались бабушка, племянница, и я на связи с ними. И когда они мне звонят и говорят, что там происходит... Все говорят, что в Луганске все хорошо, но на самом деле не все хорошо. Иногда тоже прилетает, иногда хочется закрыться и не выходить никуда".