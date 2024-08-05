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Олимпиада. Легкая атлетика. Рыжикова в полуфинале, а Ткачук выбывает из соревнований в беге на 400 м с барьерами

Олимпиада

Анна продолжит свою борьбу на этой Олимпиаде

Олимпиада. Легкая атлетика. Рыжикова в полуфинале, а Ткачук выбывает из соревнований в беге на 400 м с барьерами

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Гресь Автор UA-Футбол
Новина українською

Продолжаются соревнования в легкой атлетике на Олимпиаде-2024. Сегодня в утешительном раунде в беге на 400 м с барьерами участвовали две украинки Анна Рыжикова и Виктория Ткачук.

В первом забеге, где участвовала Ткачук, спортсменка заняла последнее 7-е место (59.40) и не смогла попасть в полуфинал. Анна Рыжикова в третьем забеге финишировала второй со временем 54.95. Этот результат позволил ей попасть в полуфинал в этой дисциплине.

Добавим, что полуфинальные забеги состоятся 6 августа в 21:07 по киевскому времени.

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