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Олимпиада. Прыжки в воду. София Лыскун неудачно выступила в квалификации в прыжках с 10-метровой вышки
Украинка выбыла из соревнований в Париже
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Продолжаются соревнования в прыжках в воду на Играх-2024. В квалификационном раунде прыжков с 10-метровой вышки среди женщин также участвовала София Лыскун.
По итогам этого этапа первые 18 спортсменок отбирались в полуфинал. София Лыскун после первых трех попыток находилась на 12-й позиции, но очень неудачное выполнение последних двух прыжков лишило шансов украинки попасть в следующий раунд соревнований. В итоге наша спортсменка заняла 25-е место, получив от судей 253.1 балла и прекращает свое участие на этой Олимпиаде.
Напомним, что София Лыскун также участвовала в финале синхронных прыжков с 10-метровой вышки вместе с Ксенией Байло. Тогда украинский дуэт занял седьмое место.
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