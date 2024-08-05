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Олимпиада. Прыжки в воду. София Лыскун неудачно выступила в квалификации в прыжках с 10-метровой вышки

Олимпиада

Украинка выбыла из соревнований в Париже

Олимпиада. Прыжки в воду. София Лыскун неудачно выступила в квалификации в прыжках с 10-метровой вышки

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Гресь Автор UA-Футбол
Новина українською

Продолжаются соревнования в прыжках в воду на Играх-2024. В квалификационном раунде прыжков с 10-метровой вышки среди женщин также участвовала София Лыскун.

По итогам этого этапа первые 18 спортсменок отбирались в полуфинал. София Лыскун после первых трех попыток находилась на 12-й позиции, но очень неудачное выполнение последних двух прыжков лишило шансов украинки попасть в следующий раунд соревнований. В итоге наша спортсменка заняла 25-е место, получив от судей 253.1 балла и прекращает свое участие на этой Олимпиаде.

Напомним, что София Лыскун также участвовала в финале синхронных прыжков с 10-метровой вышки вместе с Ксенией Байло. Тогда украинский дуэт занял седьмое место.

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