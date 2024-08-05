Сборная беженцев впервые в истории завоюет медаль на Олимпийских играх

В воскресенье произошло историческое событие в истории Олимпиады. Вчера единогласным решением судей боксерка Синди Нгамба победила шестую сеяную француженку Давину Мишель и вышла в полуфинал в весовой категории до 75 кг. Выход в полуфинал этой спортсменки означает, что Сборная беженцев выиграла первую медаль в своей истории. Синди Нгамба является уроженкой Камеруна, которая переехала в Великобританию в возрасте 10 лет, но не может выступать за эту команду, поскольку не имеет британского паспорта.

"Для меня очень важно стать первой в истории беженкой, которая выиграла медаль. Я просто человек, как и любой другой беженец и спортсмен во всем мире. Надеюсь, что в следующем поединке я также выполню свою работу. Нет, не надеюсь. Я сделаю это", - заявила боксерка после исторического выхода в полуфинал.

Нгамба не может вернуться в Камерун из-за своей сексуальной ориентации (гомосексуальность в этой стране карается до пяти лет заключения). Однако, после 15 лет, проведенных в Англии, она все еще борется за получение визы и британского гражданства. Кроме того, пять лет назад она оказалась на грани депортации после того, как посетила, как она думала, рутинную процедуру регистрации, чтобы дать властям знать, что она все еще находится в стране. Нгамба была арестована вместе со своим братом Кеннетом и отправлена из Манчестера в лагерь заключения в Лондоне, а на следующий день освобождена.

Перед Парижем-2024 британская федерация бокса безуспешно пыталась включить спортсменку в свои ряды для участия в олимпийской программе, даже написала запрос в Министерство внутренних дел с просьбой предоставить ей гражданство. Она выиграла стипендию в команде МОК для беженцев и стала первой боксеркой, которая представляла команду на Играх. Также Синди Нгамба вместе с тхэквондистом Яхья Аль Готани была знаменосцем на церемонии открытии Олимпиады-2024. Отметим, что Сборная беженцев впервые приняла участие на Играх-2016, которые проходили в Рио.