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Олимпиада. Легкая атлетика. Александр Погорилко не сумел пробиться в полуфинал в беге на 400 м

Олимпиада

Спортсмен прекращает свои выступления в Париже

Олимпиада. Легкая атлетика. Александр Погорилко не сумел пробиться в полуфинал в беге на 400 м

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Гресь Автор UA-Футбол
Новина українською

Продолжаются соревнования в легкой атлетике на Олимпиаде-2024. Сегодня в утешительном раунде в беге на 400 м участвовал украинец Александр Погорилко.

Наш легкоатлет в своем забеге занял третье место, показав время 45.59. Учитывая лучшие результаты конкурентов в других забегах, украинскому бегуну не удалось попасть в полуфинал на этой дистанции и вынужден прекратить свое участие на Олимпиаде.

Добавим, что Александр Погорилко также принимал участие в смешанной эстафете 4х400 м, где наша команда заняла 14-е место.

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