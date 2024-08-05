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Олимпиада. Легкая атлетика. Александр Погорилко не сумел пробиться в полуфинал в беге на 400 м
Спортсмен прекращает свои выступления в Париже
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Продолжаются соревнования в легкой атлетике на Олимпиаде-2024. Сегодня в утешительном раунде в беге на 400 м участвовал украинец Александр Погорилко.
Наш легкоатлет в своем забеге занял третье место, показав время 45.59. Учитывая лучшие результаты конкурентов в других забегах, украинскому бегуну не удалось попасть в полуфинал на этой дистанции и вынужден прекратить свое участие на Олимпиаде.
Добавим, что Александр Погорилко также принимал участие в смешанной эстафете 4х400 м, где наша команда заняла 14-е место.
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