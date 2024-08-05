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Олимпиада. Спортивная гимнастика. Ковтун выигрывает серебряную награду в упражнениях на параллельных брусьях
Наконец-то Илья выиграл медаль на этих Играх
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинские гимнасты сегодня имели последнюю возможность, чтобы получить хотя бы одну награду в этом виде спорта. Илья Ковтун и Олег Верняев боролись за медали с другими спортсменами в упражнениях на параллельных брусьях.
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Илья Ковтун первым из украинцев выполнял свои упражнения. За свое исполнение спортсмен получил 15.5 балла и это позволило ему завоевать серебряную медаль. Что касается Олега Верняева, то опытный гимнаст допустил ошибку в середине программы и упал со снаряда. Украинец получил 13.3 балла за свое исполнение на параллельных брусьях и занял последнее восьмое место
Добавим, что для Ильи Ковтуна это первая олимпийская награда в карьере. До этого он дважды был четвертым в многоборье и в вольных упражнениях на этой Олимпиаде. Олег Верняев в многоборье был восьмым, в упражнениях на коне занял пятое место на соревнованиях в Париже. Кроме того, наши спортсмены также заняли пятое место на командных соревнованиях в спортивной гимнастике.
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