Украинский стрелок Павел Коростылев отравился накануне финала в стрельбе из скорострельного пистолета

Сегодня состоялся финал пулевой стрельбы из скорострельного пистолета на дистанции 25 м. Украинец Павел Коростылев выбил 16 очков, но этого не хватило для медали и он в итоге занял пятое место. В интервью Суспільне Спорт спортсмен заявил, что он соревновался с отравлением, а также подчеркнул, что это может быть связано с плохими санитарными условиями в поселке, в частности в столовой.

"Эмоции? Не знаю, даже. Вчера [4 июля] отравился в поселке и все. До сих пор [плохо себя чувствую]. Результат? Вроде да [неплохой]. Если бы не эта ситуация [с отравлением], могло быть лучше. Несильный результат в финале, можно было бы бороться даже за "золото". Впечатления от Олимпиады по сравнению с предыдущими? Намного хуже. Во всем. По организации, тиру, что нас вообще запихнули сюда [город Шатору, около 300 км от Парижа], хотя могли бы в Париже сделать тир. В Токио же сделали и там все было лучше. Здесь даже в поселке, когда берешь посуду, то видишь, что ее с прошлого раза не отмыли. Например, когда на 10 метрах выступали, то даже кондиционер [не включали]. Было очень жарко. Вообще хочется поехать в Лос-Анджелес и выступать дальше. Просто фортуна обошла меня стороной [в третьей Олимпиаде]. Подготовка к этой Олимпиаде? У меня длительный период были проблемы с рукой и реабилитация. Подходили так, чтобы не навредить, не в полном объеме. В общем нормально", - сказал украинский спортсмен.

Добавим, что Павел Коростылев на нынешней Олимпиаде также соревновался в стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 м, где он занял 12-е место.