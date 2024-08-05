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Кайлия Немур стала первой африканкой, которая выиграла олимпийскую медаль в спортивной гимнастике

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Кайлия Немур стала первой африканкой, которая выиграла олимпийскую медаль в спортивной гимнастике

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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В воскресенье на "Берси Арене" алжирская спортсменка Кайлия Немур завоевала золотую олимпийскую награду на разновысоких брусьях, получив от судей 15.700 балла. Гимнастка смогла опередить на 0.2 балла китаянку Цю Цюань, которая стала второй в этой дисциплине. 17-летняя алжирка установила уникальное достижение в истории Олимпийских игр, поскольку она стала первой африканкой, которая выиграла медаль в спортивной гимнастике.

"Я так шокирована, это мечта всей моей жизни. Я не могу поверить, что это произошло, у меня нет слов. Когда я увидела ее (Цю Цюань) 15.500, я действительно должна была бороться и показала лучшее выступление в своей жизни. Это безумие, для меня большая честь получить эту медаль после всего, что произошло, это облегчение", - цитирует Кайлию Немур BBC.

Добавим, что алжирская гимнастка также является серебряным призером Чемпионата мира-2023 в упражнениях на разновысоких брусьях.

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Источник:
BBC
Опубликовал: Александр Гресь
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