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Илья Ковтун: Думаю, что пройдет немного времени, и я пойму, что стал олимпийским призером на брусьях
Гимнаст завершает Игры-2024 на мажорной ноте
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня состоялись заключительные соревнования в спортивной гимнастике для украинских спортсменов. Олег Верняев в упражнениях на параллельных брусьях занял восьмое место, зато Илья Ковтун сумел завоевать для себя серебряную награду в этой дисциплине. В интервью Суспільне Спорт призер Олимпиады-2024 поделился впечатлениями от полученной медали.
"Очень счастлив, но это как-то быстро было. Не очень понял, что случилось, но думаю, что пройдет немного времени, и я пойму, что стал олимпийским призером на брусьях. Мне было не очень трудно начать, пока все ребята сделают свои комбинации. Было трудно, что я иду первым и надо выполнить на максимум свою комбинацию, нигде не сделать ошибки, это было труднее", - заявил Илья Ковтун.
Напомним, что украинский гимнаст на Олимпиаде-2024 в личных соревнованиях также был дважды четвертым в многоборье и на вольных упражнениях.
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