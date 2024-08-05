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Илья Ковтун: Думаю, что пройдет немного времени, и я пойму, что стал олимпийским призером на брусьях

Олимпиада
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Гимнаст завершает Игры-2024 на мажорной ноте

Илья Ковтун: Думаю, что пройдет немного времени, и я пойму, что стал олимпийским призером на брусьях

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Сегодня состоялись заключительные соревнования в спортивной гимнастике для украинских спортсменов. Олег Верняев в упражнениях на параллельных брусьях занял восьмое место, зато Илья Ковтун сумел завоевать для себя серебряную награду в этой дисциплине. В интервью Суспільне Спорт призер Олимпиады-2024 поделился впечатлениями от полученной медали.

"Очень счастлив, но это как-то быстро было. Не очень понял, что случилось, но думаю, что пройдет немного времени, и я пойму, что стал олимпийским призером на брусьях. Мне было не очень трудно начать, пока все ребята сделают свои комбинации. Было трудно, что я иду первым и надо выполнить на максимум свою комбинацию, нигде не сделать ошибки, это было труднее", - заявил Илья Ковтун.

Напомним, что украинский гимнаст на Олимпиаде-2024 в личных соревнованиях также был дважды четвертым в многоборье и на вольных упражнениях.

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Источник:
Суспільне Спорт
Опубликовал: Александр Гресь
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