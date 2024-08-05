  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Олимпиада
  4. Серебряное выступление Ильи Ковтуна на параллельных брусьях и церемония награждения. Видео
В тренде
Олимпиада
Олимпиада

Олимпиада - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Серебряное выступление Ильи Ковтуна на параллельных брусьях и церемония награждения. Видео

Олимпиада
Обновлено

Это второе серебро для Украины на этой Олимпиаде

Серебряное выступление Ильи Ковтуна на параллельных брусьях и церемония награждения. Видео

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Илья Ковтун завершил свои выступления на Играх-2024 с приятным заделом. Украинский гимнаст получил серебро в упражнениях на параллельных брусьях, получив от судей 15.500 балла.

  • Не только футбол. Все важнейшие новости в режиме Live в Telegram UA-Football

Как выступал украинский спортсмен в этом финале - в видео Суспільне Спорт.

Добавим, что для Ильи Ковтуна это первая олимпийская награда в его карьере.

По теме
yellow-arrow
Кайлия Немур стала первой африканкой, которая выиграла олимпийскую медаль в спортивной гимнастике
yellow-arrow
Лыскун: Думала, что смогу попасть в полуфинал
yellow-arrow
Лыскун о 25-м месте в квалификации прыжков в воду: Думала, что смогу попасть в полуфинал, но не получилось
Олимпиада спортивная гимнастика Олимпиада-2024 Илья Ковтун
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Суспільне Спорт
Опубликовал: Александр Гресь
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости