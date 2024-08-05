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Серебряное выступление Ильи Ковтуна на параллельных брусьях и церемония награждения. Видео
Это второе серебро для Украины на этой Олимпиаде
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Илья Ковтун завершил свои выступления на Играх-2024 с приятным заделом. Украинский гимнаст получил серебро в упражнениях на параллельных брусьях, получив от судей 15.500 балла.
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Как выступал украинский спортсмен в этом финале - в видео Суспільне Спорт.
Добавим, что для Ильи Ковтуна это первая олимпийская награда в его карьере.
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Источник:Суспільне Спорт
Опубликовал: Александр Гресь
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