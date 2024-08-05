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Лыскун о 25-м месте в квалификации прыжков в воду: Думала, что смогу попасть в полуфинал, но не получилось
А так хорошо все начиналось
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня состоялась квалификация по прыжкам в воду с 10-метровой вышки. София Лискун, которая после трех попыток занимала 12-е место, что давало ей возможность пройти в следующий раунд соревнований, очень неудачно выполнила последние два прыжка. В итоге украинка заняла 25-е место и не сумела попасть в полуфинал. В интервью Суспільне Спорт София Лискун поделилась впечатлениями от своего выступления.
"Думала, что смогу попасть в полуфинал, но не получилось. Бывает такое. Финишировала 25-й, на прошлой Олимпиаде была 29-й, понемногу двигаюсь вперед (смеется). Не получились четвертый и пятый прыжки. Если бы получился четвертый прыжок, наверное, я бы попала в полуфинал. Но так случилось. Что пошло не так во время прыжков? У меня еще на разминке он [четвертый прыжок] не очень получался. Но я думала, что вот сейчас все будет хорошо. Но не пошло. Бывает такое. Пятый [прыжок] - так же. В четвертом прыжке пошла вниз на живот, а надо было вниз головой. Так же с пятым прыжком: должен был быть вниз головой, а я пошла спиной. Эта программа была согласована еще за несколько месяцев до Олимпиады. Ничего не менялось, готовила эти прыжки, которые и выполняла на Олимпиаде. Да, [просто исполнение подвело]. Если бы мне поставили не четыре балла, а шесть за четвертый и пятый прыжок, то может тоже попала бы в полуфинал. Но моя ошибка стоила мне полуфинала. Сезон? У нас в Украине все пошло не так еще с 2022 года. И когда мы готовимся, и нам во время сирены надо бежать в подвал, а тебе надо прыгать с 10-метровой вышки... Где-то за две недели перед приездом сюда захожу на 10-метровую вышку и у нас начинаются взрывы рядом с нашим районом. И что нам делать: спускаемся вниз, заканчивается тренировка, и только на вторую приходим и все по-новому. Видимо, так [проблема в том, что тренируемся в Украине в условиях взрывов]. Где-то на ментальном уровне. Для меня война уже 10 лет, потому что я родом из Луганска, и то, что происходит там - люди же просто об этом не говорят. У меня там остались бабушка, племянница, и я на связи с ними. И когда они мне звонят и говорят, что там происходит... Все говорят, что в Луганске все хорошо, но на самом деле не все хорошо. Иногда тоже прилетает, иногда хочется закрыться и не выходить никуда", - заявила украинская спортсменка.
Напомним, что в синхронных прыжках с 10-метровой вышки София Лискун вместе с Ксенией Байло заняли седьмое место на Олимпиаде-2024.
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