Татьяна Сова уступила представительнице Индии в 1/8 финала

Татьяна Сова потерпела поражение от представительницы Индии Ниши Ниши в 1/8 финала Олимпиады-2024.

Украинка имела преимущество над индийкой, но за 15 секунд до завершения схватки ее вытолкали за пределы ковра.

Теперь Татьяна Сова может попасть в утешительные схватки - в случае, если Ниши выйдет в финал соревнований.