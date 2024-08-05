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Татьяна Сова уступила представительнице Индии в 1/8 финала
Украинская спортсменка упустила шанс на победу
Фото: kamp-sport.com
Татьяна Сова потерпела поражение от представительницы Индии Ниши Ниши в 1/8 финала Олимпиады-2024.
Украинка имела преимущество над индийкой, но за 15 секунд до завершения схватки ее вытолкали за пределы ковра.
Теперь Татьяна Сова может попасть в утешительные схватки - в случае, если Ниши выйдет в финал соревнований.
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