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Татьяна Сова уступила представительнице Индии в 1/8 финала

Олимпиада
Обновлено

Украинская спортсменка упустила шанс на победу

Татьяна Сова уступила представительнице Индии в 1/8 финала

Фото: kamp-sport.com

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Татьяна Сова потерпела поражение от представительницы Индии Ниши Ниши в 1/8 финала Олимпиады-2024.

Украинка имела преимущество над индийкой, но за 15 секунд до завершения схватки ее вытолкали за пределы ковра.

Теперь Татьяна Сова может попасть в утешительные схватки - в случае, если Ниши выйдет в финал соревнований.

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