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Виктория Ус не смогла выйти в полуфинал каяк-кросса на Олимпиаде-2024

Олимпиада

Украинка покидает соревнования

Виктория Ус не смогла выйти в полуфинал каяк-кросса на Олимпиаде-2024

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Виктория Ус не прошла в полуфинал каяк-кросса на Олимпиаде-2024.

Украинская гребчица завершила заезд третьей, отдав место бразильке Ани Сатили, с которой боролась на двух воротах.

Напомним, что это уже вторые Олимпийские игры для Виктории. Впервые на этих соревнованиях Ус выступила в Токио.

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Олимпиада Олимпиада-2024 Виктория Ус
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Источник:
Суспільне Спорт
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
Комментарии
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Вarcelinius
05.08.2024 в 18:19
Редакция, ОГРОМНЕЙШАЯ просьба к вам, ХВАТИТ НАКИДЫВАТЬ НОВОСТИ НА ЛЕНТУ КАЖДЫЕ ДВЕ МИНУТЫ
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Комментарии 1
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Вarcelinius
05.08.2024 в 18:19
Редакция, ОГРОМНЕЙШАЯ просьба к вам, ХВАТИТ НАКИДЫВАТЬ НОВОСТИ НА ЛЕНТУ КАЖДЫЕ ДВЕ МИНУТЫ
Ответить
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