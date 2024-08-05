Виктория Ус не смогла выйти в полуфинал каяк-кросса на Олимпиаде-2024

Виктория Ус не прошла в полуфинал каяк-кросса на Олимпиаде-2024.

Украинская гребчица завершила заезд третьей, отдав место бразильке Ани Сатили, с которой боролась на двух воротах.

Напомним, что это уже вторые Олимпийские игры для Виктории. Впервые на этих соревнованиях Ус выступила в Токио.