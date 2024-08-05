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Виктория Ус не смогла выйти в полуфинал каяк-кросса на Олимпиаде-2024
Украинка покидает соревнования
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Виктория Ус не прошла в полуфинал каяк-кросса на Олимпиаде-2024.
Украинская гребчица завершила заезд третьей, отдав место бразильке Ани Сатили, с которой боролась на двух воротах.
Напомним, что это уже вторые Олимпийские игры для Виктории. Впервые на этих соревнованиях Ус выступила в Токио.
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Источник:Суспільне Спорт
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
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Вarcelinius
05.08.2024 в 18:19
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