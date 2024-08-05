Илья Ковтун: Не очень волновался, просто вышел и сделал все, что мог

Украинский гимнаст Илья Ковтун завоевал первую в своей олимпийскую медаль на Играх в Париже-2024. Украинец поделился своими впечатлениями после успеха и планами на будущее с пресс-службой НОК Украины:

"Перед выступлением не очень волновался, просто вышел и сделал все, что мог, - сказал Илья Ковтун, - Имел определенные опасения только из-за первого стартового номера. Традиционно судьи присматриваются к первым номерам и придерживают оценки. Но, как видим, это не повлияло на конечный результат. Я доволен, тренер доволен, все очень довольны. Я хорошо выполнил комбинацию, конечно, можно было немножечко лучше, но результат хороший".

Новоиспеченный вице-чемпион объяснил ошибки соперников сильным напряжением, которое сопровождает все соревнования на главном старте четырехлетия:

"Многие ставили здесь все на кон, и Олег Верняев также. Ведь это был его последний шанс на медаль в Париже. Спортсмены сильно волновались, думаю, из-за этого и были ошибки и неудачи".

"После возвращения пройду обследование, ведь нога еще немного беспокоит. Отдыха как такового не будет, буду тренироваться и заниматься реабилитацией своего тела, ведь мы работали на максимуме. А дальше с тренером уже будем делать прицел на следующую Олимпиаду. С нового года будут меняться правила, произойдет переход с десяти элементов на восемь, упражнения станут сложнее, а гимнастика интереснее. Поэтому мы будем подстраиваться и усложнять свои программы".

Илья объяснил почему был таким сдержанным и едва улыбался на подиуме:

"Тренер с детства учил меня, что надо быть скромным на соревнованиях и я привык сдерживать эмоции на публике. Буду радоваться дома с семьей. В первую очередь хочу позвонить родителям, сестре и поблагодарить их. Поверьте, эта медаль очень много значит и я считаю, что она даже больше не для меня, а для моего тренера. Потому что она — женщина, и показала результат в мужской гимнастике".

"Когда-то я сказал, что хуже всего это второе и четвертое место. Но это был мой последний шанс на медаль и я считаю, что второе место сейчас — это очень хорошо. Но будем работать, чтобы на следующих Играх было первое", — резюмировал Илья Ковтун.