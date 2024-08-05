Виктория Ткачук: Морально этот год сделал меня еще сильнее

Украинская бегунья Виктория Ткачук сообщила, что не будет продолжать сезон после выступления на Олимпийских играх-2024.

"100%, пока полностью не восстановлюсь, я не вернусь к тренировкам. Наверное, моя настойчивость помешала также несколько месяцев назад взять ответственность и не вестись на различные провокации, которые были. Сейчас я точно хочу хорошо обследовать свою ногу, поясницу, пройти МРТ, УЗИ. Просто не сработала нога. Функционально я не могу использовать правую ногу. Сейчас я прикладываю лед, чтобы уменьшить немного воспаление. Пойду к врачу и буду разговаривать".

"Хотя я решила проблему с седалищным нервом, который давал сложности ноге, связки и мышцы, которые пострадали в результате того, что пыталась соревноваться из-за боли, помешали показать мне даже те секунды, на которые готова функционально. Делала тренировки и точно знаю, что это не те секунды, которые я могу показать. Конечно, я бы не рисковала здоровьем, если бы не знала, что сделала определенную часть работы.

К сожалению, результат такой, но я хочу поблагодарить за такую возможность. Завоевала эту лицензию, пробежала от начала до конца, сделала все, что могу. И хочу также обратиться к людям, которые выливают, к сожалению, много гейта на спортсменов, которые не знают всей дороги. Каждый спортсмен делает все от себя должное, выходит на дорожку, соревнуясь не только с соперниками, но и обстоятельствами, которые вокруг".

"Говорила в прошлый раз о моих ожиданиях от Олимпиады в Париже и могу с уверенностью сказать сейчас: морально этот год сделал меня еще сильнее, [показал] что я смогу, когда буду здорова. Очень много приложила усилий, чтобы пробежать на Олимпийских играх, не забрала ничье место, выполнила олимпийский норматив, по праву выступила. Да, это не достойный, не конкурентоспособный результат, но для меня это результат моего труда, учитывая много сложных ситуаций и моральных, и физических. Поскольку я на первом старте сошла, потому что не смогла продолжать дистанцию, то здесь - смогла"."Это для меня борьба с самой собой, потому что когда травмировалась, то поняла, что бороться за личные рекорды, к сожалению, не смогу, много времени потеряла. Но за последние несколько недель мне удалось проделать много работы и все было неплохо. Сейчас, к сожалению, вот так".